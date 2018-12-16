Maç sona erdi: Brighton & Hove Albion: 1 - Chelsea:2

İngiltere Premier Lig maçında Brighton & Hove Albion ile Chelsea karşılaştı.
Brighton & Hove Albion maça şu 11'le başladı: Mathew Ryan, Lewis Carl Dunk, Leon Balogun, Martin Montoya, Dale Stephens, Pascal Gross, Solly March, Davy Pröpper, Bernardo, Anthony Knockaert, Glenn Murray
Chelsea takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Kepa Arrizabalaga, Antonio Rüdiger, Marcos Alonso, Cesar Azpilicueta, David Luiz, Jorginho, N'Golo Kante, Eden Hazard, Pedro, Mateo Kovacic, Willian
17. dakikada Chelsea oyuncusu Pedro topu ağlarla buluşturdu. Dakikalar 33 olduğunda Eden Hazard konuk takımı 0-2 öne geçirdi. Maçın ilk devresi 0-2 bitti. 66. dakikada Solly March skoru 1-2 olarak değiştirdi.
Brighton & Hove Albion oyuncuları Lewis Carl Dunk, Florin Andone sarı kartla ikinci yarıyı tamamladılar.
Mücadelenin 2. 45 dakikasında Brighton & Hove Albion takımında Glenn Murray ve Pascal Gross oyundan çıkarken Florin Andone ve Yves Bissouma mücadeleye dahil oldu, Chelsea takımında ise Ruben Loftus-Cheek ve Ross Barkley girdi, Pedro ve Mateo Kovacic çıktı. Maçı Chelsea 1-2 kazandı.
138 kodlu maçta İddaa'da Chelsea galibiyetine bahis oynayanlar 1.30 oranını kazandı.
Brighton & Hove Albion son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi almış oldu. Chelsea ise 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgilik performansa sahip.
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