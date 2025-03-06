Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca'ya tarihi ceza!

Olimpik Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, geçtiğimiz hafta hakem Benoit Millot'a yaptığı hareketin ardından 9 ay futboldan men cezası aldı.

Fonseca 30 Kasım 2025 tarihine kadar yedek kulübesine giremeyecek. Fonseca'nın soyunma odası cezası 15 Eylül'de sona erecek.

NE OLMUŞTU?

Lyon ile Brest ile oynanan maçın 96. dakikasında, VAR incelemesiyle Brest lehine penaltı verilmemesi üzerine sinirlerine hakim olamayarak hakem Benoit Millot'a sert şekilde itiraz eden Fonseca kırmızı kart görmüştü.

Fonseca, hakemin üzerine yürüyerek kafa atmaya teşebbüs etmiş ve takımdakiler tarafından sakinleştirilmişti. Fonseca maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, bu davranışından dolayı özür dilemişti.