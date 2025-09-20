Habertürk
        Haberler Magazin Lvbel C5'ten, Mustafa Sandal: Sizin devriniz bitti - Magazin haberleri

        Lvbel C5'ten, Mustafa Sandal'a: Sizin devriniz bitti

        Mustafa Sandal ile rapçi Lvbel C5 arasındaki gerilim sürüyor. Lvbel C5, Sandal'a yönelik sert eleştirilerini sürdürürken, Sandal da Antalya konserinden genç rapçiye yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 12:40 Güncelleme: 20.09.2025 - 12:51
        Yine kapıştılar
        Mustafa Sandal, temmuz ayında verdiği Harbiye konseri öncesinde, Lvbel C5 adıyla tanınan Süleyman Burak Bodur'un 'Hav Hav Hav' adlı şarkısına göndermede bulunmuştu. Sandal; "Bir ara 'Miyav Miyav' diye bir şarkı yapmayı düşündüm. Sonra kendime 'Sen Mustafa Sandal'sın' dedim. İçime sinmedi" ifadelerini kullanmıştı.

        Mustafa Sandal'ın bu sözlerine karşılık Lvbel C5; "Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Premium üyesiyse açsın Spotify'ı, dinleyenlere baksın. Yoksa ben verebilirim ama ona şarkı vermem" demişti.

        "GENÇ BİR KARDEŞİMİ ÜZMEK İSTEMEM"

        Bu karşılıklı açıklamaların ardından Mustafa Sandal, sosyal medya platformu X üzerinden; "Sevgili kardeşim; sağ olsunlar, halkımız 31 sene önce bana sınırsız premium üyeliği verdi, tasalanma. Bizim zamanımızda tıklama botları falan yoktu. Biz yüreklere dokunmuşuz ki çok şükür bugünlere gelmişiz. 'Tıklansın' diye havhav miyav yerine, kendi tarzımla 'Aşkına Destan'ı yaptım dedim sahnede. Dönemin mizacına eleştiriydi. Esprim seni kırdıysa Mustafa abinin kusuruna bakma. Genç bir kardeşimi üzmek istemem. Sataşanlardan değil, kalıcı ve yüreklere dokunanlardan olmanı temenni ederim. Söylediklerine de kırılmadım, hatta güldüm. Müzik yolculuğunda sonsuz başarılar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

        "ESKİLER 'TURŞU' OLDUĞU İÇİN DELİRİYOR"

        İkili arasındaki polemiğin bittiği düşünülürken aksine yeniden alevlendi. Lvbel C5 konuk olduğu bir programda Mustafa Sandal'a yönelik sert sözlerini sürdürdü. Lvbel C5; "Bana gelmiş laf atıyorsun, sana cevap verince ben laf atmışım gibi köpürüyorsun. Sonra laflarını yiyip, mesaj atarlar sosyal medya hesaplarından. Bitti onların devri. 'Onun arabası var, güzel mi güzel’ diye şarkı yapıyorsun. 'Onlar arkandan havlarlar' diyen birine laf ediyorsun. Eskiler 'turşu' olduğu için deliriyor şu an. Eskisin, defol" dedi.

        Ünlü rapçinin bu sözlerinin ardından Mustafa Sandal, dün akşamki Antalya konserinden görüntülerini paylaştı. Sandal; "Maalesef ruhu yok, onun için hiç mi hiç şansı yok!" Bu sezon üst üste 21'inci sold out konserimiz Antalya'dan selamlar!" mesajıyla, Lvbel C5'e yanıt verdi.

        #mustafa sandal
        #Lvbel C5

