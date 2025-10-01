Habertürk
        LPG'ye zam bekleniyor: LPG'ye ne zaman ve ne kadar zam gelecek, pompaya ne zaman yansıyacak? 1 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları

        LPG'ye zam bekleniyor: LPG'ye ne zaman ve ne kadar zam gelecek? 1 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları

        Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.16 itibarıyla yüzde 0,13 artarak 66,10 dolar oldu. Fiyatlardaki kısmi yükselişte, OPEC+ ülkelerinin üretim kararlarına ilişkin beklentiler ve ABD'de federal hükümetin kapanmasının yarattığı belirsizlikler etkili oldu. Bu gelişmeler beraberinde fiyatlarda zam dalgasını tetikledi. Buna göre; LPG'ye 2 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. Peki, LPG'ye ne kadar zam gelecek? İşte, detaylar ve güncel akaryakıt fiyatları...

        Giriş: 01.10.2025 - 14:07 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:07
        • 1

          Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,10 dolardan alıcı buluyor. Dün 66,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,01 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.16 itibarıyla yüzde 0,13 artarak 66,10 dolar oldu. Öte yandan, ABD'de ticari ham petrol stoklarının gerilemesi fiyatları yukarı yönlü baskılıyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler sonrasında LPG'ye zam bekleniyor! İşte, LPG zam detayları ve güncel fiyatlar...

        • 2

          LPG'YE ZAM GELİYOR

          LPG litre fiyatına 2 Ekim 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 20 kuruş zam bekleniyor.

        • 3

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 52,86 TL

          Motorin litre fiyatı: 54,23 TL

          LPG litre fiyatı: 25,99 TL

        • 4

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 53,03 TL

          Motorin litre fiyatı: 54,38 TL

          LPG litre fiyatı: 26,98 TL

        • 5

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 54,16 TL

          Motorin litre fiyatı: 55,66 TL

          LPG litre fiyatı: 26,68 TL

        • 6

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 53,87 TL

          Motorin litre fiyatı: 55,37 TL

          LPG litre fiyatı: 26,89 TL

        Yazı Boyutu
