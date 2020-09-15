Lotus bitkisi "gerçek nazik çiçekler’’ olarak da adlandırılmaktadır. Lotus bitkisi kirli ve çamurlu ortamlarda yaşayan bir bitki türüdür. Muhteşem özelliği bu kadar çamurlu ve kirli bir ortamda yetişmesine rağmen yapraklarının çok temiz olması ve çiçeğinin ve çok parlak olması ile ilginç bir tezatlık oluşturur. Ancak bu tezatlığın içerisinde Lotus bitkisinin kendine has bir özelliği bu durumu ortaya çıkarmaktadır. Özellikle bitkinin yaprakları üzerine az bir toz parçası geldiğinde dahi hemen yapraklarını sağlayarak tozu belli bir bölgeye doğru itmeye başlar. Ayrıca yağmur yağdığı zaman ise yağmur damlalarını aktif bir şekilde kullanmak suretiyle yapraklarını temizler ve yaprağın üzerine düşmüş olan yağmur damlaları üzerindeki kirli bölgelere silkeleyerek bu bölgelerin de temizliğini sağlar.

Lotus çiçeği genel anlamda Nelumbo diye adlandırılan yağmur ormanlarında yetişen tropikal bir bitkidir. Özellikle bu özelliği sayesinde mimari alanda birçok proje için örnek oluşturabilecek bir fikir ortaya çıkarmıştır. Binaların dış kaplaması ile Lotus bitkisinin yapraklarında benzetilmeye çalışılması ve böylece yağmur yağdığı sırada bina yüzeyinin temizlenmesi sağlanmıştır. Daha iyi bir temizleme sağlaması için Lotus çiçeğine benzer bitkisel birçok boya üretimi yapılmıştır. Bu çalışmalar üzerinde Alman şirketleri çok fazla detaylı olarak üretim yapmaya başlamışlardır. Alman şirketleri arasında yer alan Ispo şirketi; lotusan adu adı verilen ve binaların dış cephelerinde kaplama için işe yarayacak malzeme üretimini de gerçekleştirmişlerdir. Dünyanın birçok bölgesine gönderilmiş olan bu ürünün herhangi bir ek temizleyici istemeden; bina yüzeylerinin beş yıl boyunca temiz kalmasını sağlamaktadır. Bu özelliği hakkında belli bir araştırma yapılmış Bonn Üniversitesi'nde açıklanan bilgilere göre temizlik gerektirmiş olan yaprakların kirli yüzeyleri sayesinde bunu başardığı ortaya çıkarılmıştır.

En temiz bitki olan lotusun üzerinde ince çizgiler halinde küçük noktalar da bulunmaktadır. Bu küçük noktalar içerisinde sallanan toz zerrecikleri tutunamıyor ve en ufak bir yağmur damlası ile temizlenebiliyor. Lotus bitkisinin özellikle Nilüfer çiçeğine benzerliği dikkat çekmektedir. Hatta çoğu zaman aynı olarak özelliğe sahip olduğu belirtilir. Aralarında sadece boy farkı bulunur. Nilüfer çiçeği en fazla 20 santim olarak boya sahipken Lotus çiçeğinin ise boyu 3 metreye kadar ulaşabilmektedir. Bu durum aralarındaki farkı ortaya koyar.

Lotus çiçeği mitolojik dönemlerde de önemli şeyleri sembolize etmek üzere yer almıştır. Günümüze kadar mavi Lotus cinsellik, bereket, saf tutku ve yeniden doğuş gibi birtakım oluşları sembolize etmektedir​.

Eski Mısırlılar döneminde ise mavi lotus çiçeği kutsal bir çiçek olarak kabul edilmiştir. Birçok dini törende kullanılan lotus çiçeği Mısır firavunları tarafından cinsel amaçlı olarak da kullanılması sağlanmıştır. Lotus çiçeğinin cinsel gücü artırıcı birçok özelliği olduğu belirtilmektedir. Mısır Piramitleri içerisinden lotus çiçeği cinsellik ve birlikte tahsil edilmiş birçok görselliği yaşatmıştır. Mavi Lotus çiçeğinin kan dolaşımını hızlandırması etkisiyle cinselliği tetiklediği belirtilmektedir; onlar için Viagra görevinde yer almıştır. Ayrıca edebiyat içerisinde Lotus bitkisi birçok açıdan işlenmiştir. Şair ve yazarlar eserleri içerisinde Lotus çiçeğine geniş olarak yer vermişlerdir. Ayrıca son zamanlarda lotus çiçeğine benzemiş olan Edebiyat Ödülü de yapmışlardır. Bu ödülü alanlardan birisi ise ünlü şairlerimizden Ataol Behramoğlu’dur.

Lotus bitkisi dini bir önemi de taşımaktadır. Budizm ile özdeşleştirilmiş bir çiçek olarak da geçer. Budist tapınaklarına gelindiği zaman karşınızda Lotus pozisyonu şeklinde oturmuş olan budalığa hizmet için kendini adayan ve gülümseyen bodisatvalar yer almaktadır. Budistler tarafınca merhamet tanrıçası olarak kabul edilmiş olan Guanyin’in elinde de lotus çiçeği ile resmedilmiş görüntüsü bulunmaktadır. Budistler için oldukça önemli bir yer edinen ve lotus bitkisi saflığın ve bozulmamış bir sembolü olarak yer almıştır. Ayrıca Budist inanışına göre cennetin kralı bin altından oluşan Lotus bitkisi üzerinde oturur. Bu inanışa göre lotus çiçeği üzerinde meydana gelmiş olan Hindu yaradılış Tanrısı Brahman etkili olmaktadır.

Aynı zamanda da Budizm’de temizlik önemli bir unsurdur. En önemli hedef ise iyi bir Buda olarak görev yapmaktır. Buda ise lotus çiçeğine benzetilmiştir. Lotus kirli bir yerden çıkmasının yanı sıra kendini temizleyen ve sonrasında muhteşem çiçekler açan bir bitkidir.

Lotus Çiçeği Faydaları

Öncelikle kalbi kuvvetlendirici özelliğe sahiptir. Kalp sağlığı için önemli bir yere sahip olan lotus çiçeği kokusu ile sakinleştirici ve uyku verici özelliği taşımaktadır. Bunun yanı sıra mikroplara karşı etkili olan ve mikropları öldürmeye yarayan lotus çiçeğinin en önemli özelliği kendisini temizlemesi ile bu durumu yaratmaktadır. Ayrıca baş ağrısını azaltmakla beraber; cinselliği artırıcı özelliği bulan lotus çiçeğinin kökleri ise ishal hastalıklarına karşı etkili olmaktadır. Günümüz içerisinde giderek azalan Lotus çiçeği; Avrupa’da koruma altına alınması sağlanmıştır​.