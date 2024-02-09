LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZI ONAYLANDI!

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Limak Çimento halka arzı, taslak izahnameye göre bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecek. Ancak talep toplama tarihleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.