LGS başvuru tarihi: 2025 MEB ile LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

2025 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu.

Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak. LGS başvuru ekranı e-Okul.meb.gov.tr adresinden LGS başvuru işlemleri Nisan ayında ücretsiz olarak tamamlanacak.

LGS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

15 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav başvuruları başlıyor. Başvurular, 2-11 Nisan tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

LGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını elektronik ortam üzerinden yapabilecek.

Okul müdürlükleri başvuru işlemleri ile ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 14 Nisan 2025 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.