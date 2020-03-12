Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'ye Ricardo Pereira'dan kötü haber geldi. Tecrübeli sağ bekin sakatlığı nedeniyle sezonu kapadığı duyuruldu. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 9 Mart'ta Aston Villa ile yapılan maçta ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Portekizli milli oyuncunun 4-6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Pereira, bu sezon takımıyla 33 maça çıktı ve 4 gol attı.

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