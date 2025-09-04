2025-2026 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK yurt başvuruları 2 Eylül tarihinde başladı. 6 Eylül'de son bulacak başvuru sürecinin ardından gözler KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. KYK yurt başvuru sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak. Peki, 2025-2026 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025-2026 KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...
- 1
KYK yurt başvuru sonuçlarında heyecanlı bekleyiş başladı. 2 Eylül itibarıyla e-Devlet aracılığıyla başlayan KYK yurt başvuruları, 6 Eylül'de sona erecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru sonuçlarına göre belirtilen tarih aralığında kesin kayıt işlemlerini yapabilecek. Peki, "KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
- 2
KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!
GSB KYK yurt başvuru tarihlerini Dr. Osman Aşkın Bak canlı yayında basın açıklaması yaparak duyurdu.
2025-2026 KYK yurt başvuruları 2-6 Eylül arasında yapılacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yurt başvuruları ve yerleştirmeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada yurt başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Bak şöyle dedi: "Türkiye'deki barınma sistemi dünyada bir emsal teşkil etmektedir. 2002 yılında 182 bin yatak kapasitesi varken, bu rakam 870 binin üzerine çıkmış durumda. Yurtlarımızda öğrencilerimize sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri ücretsizdir. Yurtlarımızı ayrıca pandemi ya da doğal felaketlerin ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. GSB yurtları gençlerimize umut veren bir başarı alanıdır. Yapımı hızla devam eden yurtlarımız da vardır. Gençlerimiz için çıtayı daha yukarıya taşıyacağız. 2025-2026 öğretim yılı için 2-6 Eylül tarihleri arasında gençlerimizin yurt başvurusunu başlatıyoruz."
- 3
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
-
- 4
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. KYK yurt başvuruları 6 Eylül tarihine kadar sürecek. KYK yurt başvuru sonuçlarının 15 Eylül kadar açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzeriden öğrenebilirsiniz.
- 5
KESİN KAYIT VE YERLEŞTİRME
KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından, yerleştirme ve kesin kayıt tarihleri ayrıca duyurulacak. GSB yurt kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 7 Eylül Cumartesi günü sona ermişti.
- 6
Bu yıl da KYK yurt kayıt sürecinin ekim ayı itibarıyla tamamlanması ve öğrencilerin yurtlara geçmesi bekleniyor.
-