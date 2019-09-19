Kuzgun 18. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen yeni sezon bölümünün ardından yayınlandı. Kuzgun'da Dila'nın Ferman tarafından kurtarıldığı ve 1 yıl boyunca onunla yaşayarak sonundda evlenme kararı aldığı ortaya çıktı. Kuzgun ise bu durum karşısında şok olsa da Dila'yı kolay kolay bırakmayacağının sinyallerini verdi. Görünen o ki Dila ile Kuzgun yeni sezonda hem eski yaralarını sarmaya hem de çok önemli bir sınav vermeye hazırlanıyor. Kuzgun 17. son bölüm özeti ve 18. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

KUZGUN 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZGUN 17. SON BÖLÜM ÖZETİ

Behram Adıvar’ın öldüğü, Dila’nın ise Kuzgun’un gözleri önünde kendisini vurduğu o anın üstünden tam bir yıl geçmiştir. Dila, ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Kuzgun her günü Dila’yı bulma ümidiyle geçirir. Tüm çabalarının sonucunda Dila’ya ulaştığını düşündüğü anda Kuzgun’un karşısına geçmişinden sürpriz bir isim çıkar: Ferman Koruoğlu.

Kuzgun, Ferman’ın Dila’yı elinde zorla tuttuğunu düşünür ve bir operasyonla Ferman’ın evine girmeye karar verir. Kuzgun, operasyon gecesi, yeni bir şokla sarsılır. Kuzgun, Dila’ya aşkını kanıtlamak için elinden geleni yapsa da karşısında duran hayatının aşkının, bambaşka bir kadına dönüştüğünü görür.

Ferman’ın teyzesi Neşe, Ferman ile Dila’nın bir araya gelmesinden endişe duyarken; Güneş adlı genç bir kadının yolunun Kuzgun’la kesişmesi işin seyrini değiştirir. Dila’yı yeniden kazanmak için harekete geçen Kuzgun’un beklenmedik hamlesi nefesleri keserken, her şeyi sıfırdan başlatacaktır.