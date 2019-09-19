19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kuzgun 18. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen yeni sezon bölümünün ardından yayınlandı. Kuzgun'da Dila'nın Ferman tarafından kurtarıldığı ve 1 yıl boyunca onunla yaşayarak sonundda evlenme kararı aldığı ortaya çıktı. Kuzgun ise bu durum karşısında şok olsa da Dila'yı kolay kolay bırakmayacağının sinyallerini verdi. Görünen o ki Dila ile Kuzgun yeni sezonda hem eski yaralarını sarmaya hem de çok önemli bir sınav vermeye hazırlanıyor. Kuzgun 17. son bölüm özeti ve 18. yeni bölüm fragmanı haberimizde.
KUZGUN 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
KUZGUN 17. SON BÖLÜM ÖZETİ
Behram Adıvar’ın öldüğü, Dila’nın ise Kuzgun’un gözleri önünde kendisini vurduğu o anın üstünden tam bir yıl geçmiştir. Dila, ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Kuzgun her günü Dila’yı bulma ümidiyle geçirir. Tüm çabalarının sonucunda Dila’ya ulaştığını düşündüğü anda Kuzgun’un karşısına geçmişinden sürpriz bir isim çıkar: Ferman Koruoğlu.
Kuzgun, Ferman’ın Dila’yı elinde zorla tuttuğunu düşünür ve bir operasyonla Ferman’ın evine girmeye karar verir. Kuzgun, operasyon gecesi, yeni bir şokla sarsılır. Kuzgun, Dila’ya aşkını kanıtlamak için elinden geleni yapsa da karşısında duran hayatının aşkının, bambaşka bir kadına dönüştüğünü görür.
Ferman’ın teyzesi Neşe, Ferman ile Dila’nın bir araya gelmesinden endişe duyarken; Güneş adlı genç bir kadının yolunun Kuzgun’la kesişmesi işin seyrini değiştirir. Dila’yı yeniden kazanmak için harekete geçen Kuzgun’un beklenmedik hamlesi nefesleri keserken, her şeyi sıfırdan başlatacaktır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!