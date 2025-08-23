Habertürk
        Haberler Dünya Kuzey Kore Güney Kore'yi suçladı | Dış Haberler

        Kuzey Kore Güney Kore'yi provokasyonla suçladı

        Kuzey Kore, Güney Kore'yi uyarı ateşi açarak provokasyonda bulunmakla suçladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 18:09 Güncelleme: 23.08.2025 - 18:09
        Kuzey Kore Güney Kore'yi suçladı
        Kuzey Kore, iki ülke arasındaki gerilimli sınır hattını "kalıcı olarak kapatmak için" barikat kuran askerlerine Güney Kore ordusu tarafından uyarı ateşi açılmasını "tehlikeli provokasyon" olarak nitelendirdi.

        Kuzey Kore Genelkurmay Başkan Yardımcısı Ko Jong Chol, 19 Ağustos'ta sınırda barikat inşa eden askerlerine Güney Kore ordusu tarafından açılan uyarı ateşine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Ateş açıldığı sırada askerlerin, Kore yarımadasını "tümüyle birbirinden ayırma" çabaları kapsamında "güney sınırını kalıcı olarak kapatmak için bir barikat projesi" üzerinde çalıştıklarını belirten Ko, Güney Kore'nin "gerilimi bilerek artırmaya çalıştığını" ifade etti.

        Ko, Güney Kore'ye "sınırda ülkenin egemenliğini korumak adına yapılması gereken güçlendirme projesine yönelik tehlikeli provokasyonları derhal durdurma" çağrısı yaptı.

        Öte yandan, son dönemde Kore yarımadasında gerilimin düşürülmesine yönelik bazı adımlar atılıyor. Güney Kore'nin bu yıl göreve gelen Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mesajlar veriyor.

        Güney Kore, sınır boyunca yerleştirilen "propaganda yayını yapan hoparlörlerini" kaldırma çalışmalarını 6 Ağustos'ta tamamladığını ancak Kuzey Kore ordusunun kendi hoparlörlerini kaldırmak için harekete geçmediğini açıklamıştı.

        Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, 14 Ağustos'taki açıklamasında, "Güney Kore ile ilişkilerimizi düzeltmek gibi bir niyetimizin olmadığını defalarca ifade ettik." demişti.

