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        Haberler Gündem Güvenlik Kütahya merkezli suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı

        Kütahya merkezli suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı

        Kütahya merkezli 2 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 01:16 Güncelleme: 24.11.2023 - 01:16
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        Kütahya merkezli suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı
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        Kütahya merkezli iki ilde suç örgütüne yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "örgütlü suçlar ve nitelikli yağma" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        AA'nın aktardığı habere göre; şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, Kütahya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca ve 18 fişek ele geçirildi. 10 şüpheli; O.K, A.K, İ.E, H.E, M.K, S.İ, Y.S, K.D, R.K. ve A.A'nın gözaltına alındı.

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