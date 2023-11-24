Kütahya merkezli suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı

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Kütahya merkezli iki ilde suç örgütüne yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "örgütlü suçlar ve nitelikli yağma" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

AA'nın aktardığı habere göre; şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, Kütahya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca ve 18 fişek ele geçirildi. 10 şüpheli; O.K, A.K, İ.E, H.E, M.K, S.İ, Y.S, K.D, R.K. ve A.A'nın gözaltına alındı.