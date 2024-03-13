Kurum'dan Kasımpaşaspor'a ziyaret

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum, Kasımpaşaspor Kulübü'nü ziyaret etti. Kasımpaşaspor Kulübü Başkanı Fatih Saraç ile görüşen Kurum ziyaret sonrası açıklama yaptı.

Konuşmasında, "Kasımpaşaspor'un kuruluşu milli mücadeleye dayanıyor" diyen Kurum, şunları kaydetti: "Kasımpaşaspor, kendi içinde alt yapılarında, akademilerinde futbolcular yetiştirerek hem kulübümüze hem de ülkemize katma değer sağlayan ve bu anlamda da tesisleriyle de tüm Türkiye'mizin örnek aldığı bir kulübümüz. Ben bu anlamda gerçekten kıymetli başkanımızı tebrik ediyorum. Yapmış olduğu çalışmaların tüm kulüplere de örnek olmasını yine buradan temenni ediyorum. Çünkü biz istiyoruz ki kulüplerimiz alt yapılarıyla, mahalledeki spor sahalarımızla birlikte futbolcular yetişsin. Kasımpaşaspor Kulübü de İstanbul'daki diğer kulüplerimizle birlikte bu alt yapılar koordineli bir şekilde çalışsın. Buradaki çocuklarımız önce kulüplerinde ardından milli takımımızda ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırsın istiyoruz. Bu anlamda da bu tesisi seçmenin önemini kıymetini inşallah 1 Nisan sabahı tüm İstanbul'da 39 ilçemizde artırmaya yönelik çalışmalar yapacağız. Mahalle bahçelerinde çocuklarımız spor yapacaklar, futbol oynayacaklar. Farklı branşlarda İstanbul her alanda İstanbul olimpiyatlara Avrupa şampiyonalarına hazırlanan bir şehir olacak.

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1921'den bu yana kulübümüz hem Türk sporuna hem de bu manada İstanbul'a katkı sağlamış bir kulübümüz. Buradaki başarılar ki şöyle bir yanı var Kasımpaşaspor Kulübü'müzün. Kuruluşu milli mücadeleye dayanan ve başarıları da köklü tarihinden gelen bir kulübümüz. 1948 yılında gerçekleştirilen Dünya Olimpiyatları'nda olimpiyat şampiyonu olan güreşçilerimiz var. 3 güreşçimiz. Gazanfer Bilge, Mehmet Oktav ve Ahmet Kireççi'nin başarılarından dolayı Kasımpaşaspor Kulübü'müzün armasında ay yıldızımız var. Türkiye'de iki tane böyle kulübümüz var.

Ziyaretin ardından Kasımpaşaspor Başkanı Mehmet Fatih Saraç, Murat Kurum'a üzerinde kendi adının yazılı olduğu 34 numaralı Kasımpaşa Spor forması hediye etti Bir tanesi Kasımpaşaspor Kulübü'müz. Bugün de mavi beyaz renklere gönül veren kulübümüzün bu başarıları, buradaki tesisi seçmeleri, buradaki futbola bakış açısı gerçekten takdir edilecek ve tüm kulüplerimizin örnek alması gereken bir çalışma. İnşallah Mehmet Fatih Saraç başkanımla birlikte diğer kulüplerimizle birlikte biz bu başarı hikayesini İstanbul'un her alanına yaymak istiyoruz. Kasımpaşaspor Kulübü'müz gibi başarılarıyla anılacak, buradaki yapmış oldukları çalışmalarla anılacak kulüplerimizin, İstanbul'un amatör spor kulüpleriyle birlikte sporla iç içe yaşayan bir kentin hayali için çalışma arzusu içerisindeyiz. Ben de hem bakanlığım hem de genel müdürlüğüm dönemimde spora ve sporcuya yatırım yapmış ve bu kapsamda ülke genelinde 19 stadyumun inşasında bilfiil çalışmış bir kardeşinizim. Bu anlayışla İstanbul'umuzda yatırımlar yapacağız. Olimpik bir şehir İstanbul için hedef 2036 diyeceğiz." Fotoğraflar: DHA