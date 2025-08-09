Habertürk
        Kurtuba Cami-Katedrali'nde yangın

        Kurtuba Cami-Katedrali'nde yangın

        İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde bulunan tarihi Kurtuba Cami-Katedrali'nde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 00:41 Güncelleme: 09.08.2025 - 02:22
        Kurtuba Cami-Katedrali'nde yangın
        İspanyol basınına açıklama yapan Kurtuba Cami-Katedrali, Katedral Bölümü Sözcüsü Juan Jose Jimenez, yerel saatle 21.15'te (22.15 TSİ) çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.

        Jimenez, yangının Kurtuba Cami-Katedralinin doğusunda 16. ve 17. yüzyıllardan kalma şapellerle dolu olan bölümde, rutin olarak kullanılan temizlik makinesi ve sandalyelerin bulunduğu "Almanzor" adlı kısımda çıktığını söyledi.

        Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini aktaran Jimenez, alevlerin çıkar çıkmaz tarihi Cami-Katedralin koruma planı kapsamında hemen üç itfaiye ekibinin müdahale ettiğini, kısa sürede bunun beşe çıkarıldığını aktardı.

        Diğer yandan Kurtuba yerel yönetim yetkilileri, cami-katedralin içinde çıkan yangına, çevredekilerin uyarısı sonucu itfaiyenin müdahale ettiği belirtti.

        Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği, söndürme çalışmalarına 5 itfaiye aracı ve 1 vincin katıldığı ifade edildi.

        İspanya devlet televizyonu RTVE, yangının çıkış sebebiyle ilgili ilk hipotezin, temizlik makinelerinin şarjı ile bağlantılı, elektrikteki kısa devre olduğunun tahmin edildiğini aktardı.

        "BİR FELAKETTEN SÖZ EDEMEYİZ"

        Diğer yandan Kurtuba Cami-Katedralini ziyaret eden Kurtuba Belediye Başkanı Jose Maria Bellido, "Bir felaketten söz edemeyiz. Zarar olacaktır ve Dünya Mirası bir yapı olması dolayısıyla bu korkunçtur. Ancak yapı sağlam." dedi.

        AA'nın haberine göre; Kurtuba Cami-Katedralinde inşasından bu yana üçüncü kez yangın çıktı.

        Tarihi ibadet yerinde ilk 29 Mayıs 1910'da elektrik hatlarında, son olarak da 5 Temmuz 2001'de aşırı sıcaklardan arşiv bölümünde yangınlar çıkmıştı.

        KURTUBA CAMİ-KATEDRALİ

        Endülüs dini mimarisinin en tanınmış ve en büyük binası olan Kurtuba Ulu Camisi'nin yapımına 786'da Birinci Abdurrahman zamanında başlanmıştı.

        Zaman içerisinde çeşitli ekler ve değişikliklerle büyütülen ve içerisinde 100'den fazla mermer sütun bulunan cami, kentin 1236 yılında Kastilya Krallığı'nın eline geçmesinin ardından katedrale dönüştürülmüştü.

        Zaman içinde tahrip edilen ve içine kilise inşa edilen yapının minaresinin büyük bölümü yıkılarak kilisenin çan kulesi yapılmıştı.

        UNESCO tarafından 1984 yılında Dünya Kültür Mirası listesine giren ve Kurtuba Cami-Katedrali olarak adlandırılan bu önemli eser, bir yandan anıt statüsüyle turistik alan olarak kullanılıyor.

        #İspanya
        #haberler
        #Kurtuba Cami-Katedrali
