Mübarek Kurban Bayramı, İslam dininde Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayramdır. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir. Peki 2020 yılında idrak edilecek Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor? İşte 2020 Diyanet dini günler takvimi...

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz 2020 Perşembe günüdür. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 - 2020 takvimine göre Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

DİYANET 2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ