Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde devlet kademelerinde görev alan Çoban Mustafa Paşa'nın 1523'te Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşa ettirdiği külliyede 5 asırlık iftar geleneği devam ettiriliyor.

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Tarih boyunca medresesi ve kütüphanesiyle bölgenin ilim faaliyetlerine katkı sunan, imarethanesiyle yoksullar ile talebelere sığınak olan ve kervansarayıyla ticaret yolundan geçenlere dinlenme alanı olarak hizmet veren tarihi yapıda, Ramazan dolayısıyla iftar sofraları kuruluyor.

Külliyenin bahçesinde 5 asırdır devam eden gelenek, bu Ramazanda da sürdürülüyor. Hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan iftar sofralarında her gün 250 kişi oruç açıyor.

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Ramazan dışında ise sabah namazının ardından çorba ikramı yapılıyor, tarihi külliyenin imarethanesinde hazırlanan yemekler 600 ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor.

Asırlardır sürdürülen iftar geleneğiyle bölge halkının tarihi atmosferde Ramazanın manevi havasını yaşaması sağlanıyor.

Çoban Mustafa Paşa Vakfı Başkanı Nurullah Yıldız, Ramazan ayında vatandaşlar için iftar sofraları kurduklarını söyledi.

"Asırlardır uygulanan geleneği sürdürdüğümüz ve vatandaşları manevi havayla buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Vatandaşlar da çok memnun" diyen Yıldız, her gün 250 kişiyi iftar sofrasında buluşturduklarını kaydetti.

Yıldız, ecdattan ilham alarak çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, kendilerinden sonra gelecek nesillerin de hizmete devam etmesi için altyapı oluşturduklarını anlattı.

Geleneği sürdürdükleri için çevreden olumlu tepkiler aldıklarını belirten Yıldız, ramazan ayı dışında da ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek hizmetlerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.