KPSS ne zaman, saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? 2024 KPSS sınav tarihi, oturum bilgisi ve saati

KPSS LİSANS SINAV SÜRESİ VE OTURUMLAR

Toplamda 120 soru için adaylara 130 dakika süre verilmektedir. Bu süre zarfında adaylar, her iki bölümdeki soruları tamamlamak zorundadır. KPSS Lisans sınavı, Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır:

Genel Yetenek: 60 soru, 75 dakika

Genel Kültür: 60 soru, 75 dakika