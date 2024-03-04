Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem KPSS ne zaman? 2024 KPSS sınav takvimi ile KPSS sınav tarihleri ne zaman, başvurular başladı mı?

        KPSS ne zaman? İşte KPSS başvuru ve sınav tarihleri

        Kamu Personel Seçme Sınavı için araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Binlerce adayın gözü Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Lisans - Önlisans ve Ortaöğretim oturumlarının tarihlerine çevrildi. Peki, KPSS 2024 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte KPSS oturumları hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 23:35 Güncelleme: 04.03.2024 - 23:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          KPSS sınav ve başvuru tarihleri araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KPSS'nin önlisans ve ortaöğretim oturumları iki sene arayla gerçekleştirilirken lisans oturumları ise her yıl düzenleniyor. Sınava katılım gösterecek adaylar için "KPSS ne zaman, ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte 2024 KPSS tarihi...

        • 2

          2024 KPSS LİSANS NE ZAMAN?

          ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. Buna göre, 2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde; KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde; KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.

        • 3

          KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

          KPSS'nin ön lisans oturumu 1 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 13 Haziran ile 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

        • 4

          KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

          KPSS'nin ortaöğretim sınavı ise 15 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

        • 5

          KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

        • 6

          KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

          KPSS'nin Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 22 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 9 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Trabzonspor'a Alanya'da şok!
        Trabzonspor'a Alanya'da şok!
        Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı
        Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
        Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        Habertürk Anasayfa