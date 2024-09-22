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        KPSS DHBT soruları ve cevapları 2024: ÖSYM KPSS DHBT soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

        Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi (2024-KPSS DHBT) 22 Eylül Pazar günü düzenleniyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre, sınavda adaylara 40 soru sorulacak olup 60 dakika süre verilecek. Sınavın ardından tahmini puan hesaplaması yapmak isteyenler, ''ÖSYM ile KPSS DHBT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 KPSS DHBT soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 08:22 Güncelleme: 22.09.2024 - 08:22
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        • 1

          Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi (2024-KPSS DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar katılacak. Bu kapsamda ‘’2024 KPSS DHBT soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. Din Hizmetleri Alan Bilgisi oturumunun soruları ve cevap anahtarları ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki, 2024 KPSS DHBT soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.

        • 2

          2024 KPSS DHBT SINAVI BUGÜN!

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından yayımlanan kılavuza göre, 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) tarihi belli olmuştu.

          2024-KPSS DHBT, takvim doğrultusunda 22 Eylül 2024 Pazar günü gerçekleştiriliyor.

        • 3

          KPSS DHBT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Kılavuzda 2024-KPSS DHBT soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarih hakkında bir bilgi yer almadı.

          Ancak ÖSYM düzenlediği sınavların soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını genellikle sınavın yapıldığı gün veya bir sonraki gün erişime açıyor.

          Bu kapsamda konu ile ilgili ÖSYM tarafından bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

          KPSS DHBT SORULARI VE CEVAPLARI PDF İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          2024 KPSS DHBT sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

          ÖSYM kılavuzuna göre KPSS DHBT sonuçları, 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

        • 5

          SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

          DHBT sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır. Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS'ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS'ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.

          Yani aday ön lisans düzeyinde DHBT'ye girmiş ise KPSS düzeyinde girdiği sınavında önlisans olması gerekmektedir aksi takdirde dhbt puan hesaplama ilgili aday için yapılmayacaktır.

        • 6
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