Selim Karahan skarahan@haberturk.com

ABD borsaları koronavirüs salgını sebebiyle tarihinin en 'kararsız' haftasını geçiriyor. Pazartesi günü Dow Jones yüzde 5.1 ile tarihihnin en hızlı günlük yükselişini kaydetti. Aynı gün S&P 500'deki yükseliş yüzde 4.5, Nasdaq Birleşik Endeksi'ndeki yükseliş ise yüzde 4.6'yı buldu.

Pazartesi günkü yükselişte ABD Merkez Bankası Fed'in 18 Mart'ta faiz indirimine gideceğine yönelik beklenti etkili olmuştu.

Salı günü ise Fed'in 18 Mart'ı beklemeden 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesiyle Dow'da yüzde 2.9, S&P'de yüzde 2.8, Nasdaq'ta ise yüzde 3'lük düşüş yaşandı.

Bu düşüşleri analistler ilk anda bir beklentinin gerçekleşmesine bağladı. Çarşamba günü de Fed'in koronavirüsün ekonomik etkilerini sınırlamak için aldığı karar işe yaramış gibi göründü. Fed'in faiz kararı, ABD'de piyasaların sevdiği Demokrat Parti Başkanlık aday adayı Joe Biden'ın, adaylık yarışında elde ettiği zaferlerle birleşince borsalarda yükseliş yaşandı. Dow Jones yüzde 4.5, S&P 500 yüzde 4.2, Nasdaq ise yüzde 3.9 yükseldi.

DOW JONES'UN 4 GÜNLÜK SEYRİ:

Ancak bu olumlu hava düne taşınamadı. Koronavirüs salgınının yayılması sebebiyle Fed'den faiz indirimi beklense de, indirimin iki hafta erken gelmesi soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Yatırımcılar Fed'in hamlesi sonrası koronavirüs salgınını daha ciddi bir tehlike olarak görmeye başladı.

S&P 500'ÜN 4 GÜNLÜK SEYRİ:

3000'İN ÜZERİNDE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs salgını dünya genelinde 3000'in üzerine insanın ölümüne yol açtı ve şu ana kadar 90'ın üzerinde ülkeye yayılmış durumda. Fed'den ekonomiyi desteklemek adına bir adım atılmış olsa da bu adım sonuçta salgının yayılmasını önlemedi. İnsanlar salgın sebebiyle evlerine kapanıp harcamalarını minimuma indirmek zorunda kalırsa faiz indiriminin de bir anlamı kalmıyor haliyle.

NASDAQ'IN 4 GÜNLÜK SEYRİ:

Koronavirüs endişesinin artmasıyla dün Dow Jones yüzde 3.6 düştü. S&P 500'deki düşüş yüzde 3.4, Nasdaq'taki kayı ise yüzde 3.1'i buldu. Böylece tüm endeksler son zirvelerinin yüzde 10'dan fazla altına düşerek 'düzeltme bölgesine' girmiş oldu.

ROUBİNİ UYARMIŞTI

Aslında bu yaşananları dünyaca ünlü ekonomist, New York Üniversitesi profesörü Nouriel Roubini 1 hafta öncesinden haber vermişti. Dr. Kıyamet lakabıyla da tanınan Roubini Financial Times gazetesi için kaleme aldığı yazısında piyasaların koronavirüs konusunda 'rehavet' içinde olduğunu iddia etmişti. Merkez bankalarının ekonomileri destekleyici adımlar atmasıyla piyasalarda bir rahatlama yaşanacağını belirten Roubini bu rahatlamanın kısa süreceğini iddia etmişti.

Roubini'nin bu tahmini şu ana kadar gerçekleşmiş görünüyor. ABD borsalarının tarihinin en oynak haftasını geçirmesi yatırımcıların koronavirüs konusunda tam olarak ne düşünmesi gerektiğine henüz karar vermediğine işaret ediyor.