Köpekler, doğaları gereği koruyucu, sevgi dolu ve oldukça üretken canlılardır. Bir köpeğin hamilelik süreci, sahipleri için heyecan verici ve dikkatle takip edilmesi gereken bir dönemdir. Ancak birçok kişi, köpeklerin kaç aylıkken hamile kalabileceğini, gebelik süresinin ne kadar sürdüğünü ve doğum sürecinin nasıl geçtiğini tam olarak bilmez. İşte, köpeklerin hamilelik süresi ve daha fazlası hakkında her şey.

KÖPEKLERDE GEBELİK SÜRESİ

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Köpeklerde gebelik süresi, ortalama 58 ila 68 gün arasında değişir. Yani, yaklaşık 9 hafta süren bu süreç, minik patilerin dünyaya gelmesi için oldukça önemli bir dönemdir. Bu süreç, köpeğin ırkına, yaşına ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Küçük ırk köpeklerde gebelik süresi genellikle daha kısa olabilirken, büyük ırk köpeklerde bu süre biraz daha uzun sürebilir. Hamile bir köpeğin sağlıklı bir doğum yapabilmesi için gebeliğin ilk günlerinden itibaren doğru beslenmesi, düzenli veteriner kontrollerine gitmesi ve stresten uzak bir ortamda bulunması gerekir.

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KÖPEKLER KAÇ AYDA DOĞURUR?

Köpeklerin doğum yapma süresi yaklaşık 2 ay sürebilir. İnsanlardaki 9 aylık gebelik süresiyle kıyaslandığında oldukça bu dönem oldukça kısa olsa da köpekler için uzun bir süredir ve dikkat gerektiren bir süreçtir. Dişi köpekler, genellikle çiftleşmelerinden 60 gün sonra doğum yapar. Ancak bu süre bazen birkaç gün erken veya geç olabilir. Hamile bir köpeğin doğuma yaklaştığını gösteren bazı belirtiler ise şunlardır:

İştah değişiklikleri

Huzursuzluk ve yuva hazırlama içgüdüsü

Süt bezlerinin belirginleşmesi ve meme uçlarında büyüme

Karın bölgesinde belirgin genişleme

Doğumdan önceki 24 saat içinde vücut ısısının düşmesi

KÖPEK KAÇ AYLIK KEN HAMİLE KALIR?

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Köpekler, ortalama 6 ila 12 aylıkken cinsel olgunluğa ulaşarak hamile kalabilirler. Ancak, bu yaş oldukça genç olduğu için uzman veterinerler, en az 1 yaşına kadar hamile kalmamalarını önerir. Çünkü erken yaşta hamile kalan köpeklerde doğum komplikasyonları daha sık görülür ve annelik içgüdüleri tam olarak gelişmemiş olabilir.

KÖPEK HAMİLELİĞİ VE DOĞUMU SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Hamilelik ve doğum süreci, köpeğinizin sağlığı için özel bir bakım gerektirir. İşte bu dönemde dikkat edilmesi gereken noktalar: Hamile köpeklerin enerji ihtiyacı artar. Özellikle yüksek proteinli, vitamin ve mineraller açısından zengin mama ile beslenmeleri gerekir. Gebeliğin ilerleyen haftalarında yavru köpek maması kullanmak, anne ve yavruların sağlığı için iyi bir tercih olabilir.

Hamile bir köpeğin düzenli veteriner kontrolüne gitmesi çok önemlidir. Özellikle doğuma yaklaştıkça veterineriniz köpeğinize ultrason ya da röntgen çekerek kaç yavru beklediğini belirleyebilir ve doğum sürecini takip edebilir.

Köpeğinizin doğumu için sessiz, sakin ve sıcak bir alan hazırlayın. İçine yumuşak havlular ve battaniyeler koyarak ona konforlu bir ortam sunabilirsiniz.

Doğum başladığında köpeğiniz ağır nefes alabilir, huzursuz hareketler sergileyebilir ve kasılmalar yaşayabilir. İlk yavru doğduktan sonra diğer yavrular 20-60 dakika aralıklarla doğacaktır. Eğer doğum 24 saatten uzun sürerse veya 2 saat boyunca hiçbir yavru doğmazsa, hemen veterinerinize danışmalısınız.