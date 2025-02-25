Köpekler koyun ve tavuklara saldırdı

Bursa'da sahipsiz köpekler, bir çiftlikteki ağıl ve kümeste bulunan koyun ve tavuklara saldırdı. Olayda 5 koyun ile 30 tavuk öldü.

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Olay, saat 04.00 sıralarında İznik ilçesi Selçuk Mahallesi Halil Ergün Sokak'ta bulunan İbrahim Aktaş'a (30) ait çiftlikte meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, sahipsiz köpekler, çiftlikteki ağıl ve kümese girip koyun ve tavuklara saldırdı. Sahipsiz köpeklerin saldırısında ağıldaki 5 koyun ile ağılın yanındaki kümeste bulunan 30 tavuk öldü.

Sesler üzerine ağıla giden Aktaş'ın komşusu, köpekleri kovalamaya çalışırken kendisine de saldırdıklarını söyledi.

Ağıla gelip hayvanlarını gördüğünde şoke olduğunu anlatan çiftlik sahibi İbrahim Aktaş da "İznik'teki hayvanseverler köpekleri koruyorlar. Buyursun gelsinler de benim tavuklarımı, koyunlarımı korusunlar; kendilerine rica ediyorum sesime bir cevap versinler, gelip beni bulsunlar" ifadelerini kullandı.