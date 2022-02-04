Konyaspor ile Giresunspor, Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

İlhan Palut 62'de Zymer Bytyqi'yi oyuna, alırken Norveçli yıldız 3 dakika sonra fileleri havalandırdı ve Konyaspor 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Konyaspor galibiyete uzandı ve puanını da 48'e yükseltti. Giresunspor ise 26 puanda kaldı.