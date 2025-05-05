Konya'da binada doğalgaz patlaması: 12 yaralı

Konya'nın Karatay ilçesi Menzil Caddesi'nde bir apartmanın 3'ncü katında saat 01.40 sıralarında patlama meydana geldi. DHA'nın haberine göre; patlamanın ardından yangın çıktı.

REKLAM advertisement1

12 KİŞİ YARALANDI

Bina sakinleri panik ve korku ile uykularından uyanırken, ihbar üzerine adrese itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralanan 12 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürdü. Bir yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, binanın çevresini araç ve yaya trafiğine kapattı. Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KONYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Patlama ve yangına ilişkin Konya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Saat 01.40 sıralarında Karatay ilçemiz Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralanmış olup, sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilmişlerdir. Olay yerinde 112, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri görev başında çalışmalarını sürdürmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.