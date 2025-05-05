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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da binada doğalgaz patlaması: 12 yaralı | Son dakika haberleri

        Konya'da binanın 3. katında doğalgaz patlaması: 12 yaralı

        Konya'da dört katlı binanın 3'üncü katında meydana gelen doğalgaz patlamasında 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralılar hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 03:17 Güncelleme: 05.05.2025 - 04:51
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        Konya'da binada doğalgaz patlaması: 12 yaralı
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        Konya'nın Karatay ilçesi Menzil Caddesi'nde bir apartmanın 3'ncü katında saat 01.40 sıralarında patlama meydana geldi. DHA'nın haberine göre; patlamanın ardından yangın çıktı.

        12 KİŞİ YARALANDI

        Bina sakinleri panik ve korku ile uykularından uyanırken, ihbar üzerine adrese itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralanan 12 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürdü. Bir yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

        Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, binanın çevresini araç ve yaya trafiğine kapattı. Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        KONYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        Patlama ve yangına ilişkin Konya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Saat 01.40 sıralarında Karatay ilçemiz Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralanmış olup, sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilmişlerdir. Olay yerinde 112, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri görev başında çalışmalarını sürdürmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Konya
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