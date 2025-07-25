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        Haberler Spor Futbol Konferans Ligi'nde 2. eleme turu başladı - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi'nde 2. eleme turu başladı

        UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları tamamlandı. Temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Bulgar ekibi Cherno More'yi 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 00:15 Güncelleme: 25.07.2025 - 00:15
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        Konferans Ligi'nde 2. eleme turu başladı!
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        UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu heyecanı başladı.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turu ilk ayağında 43 karşılaşma oynandı.

        İstanbul Başakşehir, deplasmanda Cherno More'yi 1-0 mağlup etti.

        Cherno More'yi elemesi halinde İstanbul Başakşehir'in 3. eleme turundaki rakibinin belirleneceği eşleşmede Viking, Koper'i 7-0 yendi.

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenmesi durumunda UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmede ise St. Patrick's, Kalju'yu 1-0'lık skorla geçti.

        Müsabakaların rövanşları, 29 ve 31 Temmuz'da oynanacak.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Atletic Escaldes (Andorra) - Dinamo City (Arnavutluk): 1-2

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        Astana (Kazakistan) - Zimbru (Moldova): 1-1

        Paide (Estonya) - AIK (İsveç): 0-2

        Zalgiris (Litvanya) - Linfield (Kuzey İrlanda): 0-0

        Rosenborg (Norveç) - Banga (Litvanya): 5-0

        Pyunik (Ermenistan) - Györi (Macaristan): 2-1

        Ararat (Ermenistan) - Universitatea Cluj (Romanya): 0-0

        Kauno Zalgiris (Litvanya) - Valur (İzlanda): 1-1

        Hibernians (Malta) - Spartak Trnava (Slovakya): 1-2

        Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Puskas (Macaristan): 3-2

        St Joseph's (Cebelitarık) - Shamrock Rovers (İrlanda): 0-4

        Ilves (Finlandiya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 4-3

        Arda (Bulgaristan) - HJK (Finlandiya): 0-0

        Aktobe (Kazakistan) - Sparta Prag (Çekya): 2-1

        Araz Nahçıvan (Azerbaycan) - Aris (Yunanistan): 2-1

        Viking (Norveç) - Koper (Slovenya): 7-0

        Riga (Letonya) - Dila (Gürcistan): 2-1

        Petrocub (Moldova) - Sabah (Azerbaycan): 0-2

        Hammarby (İsveç) - Charleroi (Belçika): 0-0

        Novi Pazar (Sırbistan) - Jagiellonia (Polonya): 1-2

        Polissya (Ukrayna) - Santa Coloma (Andorra): 1-2

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        Oleksandriya (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan): 0-2

        Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Torpedo Kutaisi (Gürcistan): 1-0

        Cherno More (Bulgaristan) - İstanbul Başakşehir: 0-1

        Vaduz (Lihtenştayn) - Dungannon (Kuzey İrlanda): 0-1

        Kosice (Slovakya) - Neman (Belarus): 2-3

        AEK (Yunanistan) - Hapoel Beer Sheva (İsrail): 1-0

        Varazdin (Hırvatistan) - Santa Clara (Portekiz): 2-1

        Paksi (Macaristan) - Maribor (Slovenya): 1-0

        Radnicki (Sırbistan) - Klaksvik (Faroe Adaları): 0-0

        Torpedo-Belaz (Belarus) - Maccabi Haifa (İsrail): 1-1

        Austria Wien (Avusturya) - Spaeri (Gürcistan): 2-0

        Vllaznia (Arnavutluk) - Vikingur (İzlanda): 2-1

        Vardar (Kuzey Makedonya) - Lausanne (İsviçre): 2-1

        Sutjeska (Karadağ) - Beitar (İsrail): 1-2

        Dinamo Minsk (Belarus) - Egnatia (Arnavutluk): 0-2

        Dundee United (İskoçya) - UNA Strassen (Lüksemburg): 1-0

        Boltfelag (Faroe Adaları) - Brondby (Danimarka): 1-1

        St. Patrick's (İrlanda) - Kalju (Estonya): 1-0

        Larne (Kuzey İrlanda) - Priştine (Kosova): 0-0

        Rakow (Polonya) - Zilina (Slovakya): 3-0

        Sarajevo (Bosna Hersek) - Universitatea Craiova (Romanya): 2-1

        Decic (Karadağ) - Rapid Wien (Avusturya): 0-2

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