Ulukışla'da yaşayan Durmuş Gönülalan, Dikmen mevkiinde bulunan tarlasından izinsiz bir şekilde elektrik ve su borusu geçiren Durmuş Barker'i şikayet etti.



DHA'nın haberine göre, Ulukışla Cumhuriyet Savcılığı'nda dosyayı adliye bünyesinde açılan uzlaştırma bürosuna gönderdi.



Uzlaştırmacı olarak atanan Seçim Kurulu Müdürü Veli Erdem, 2 tarafla yaptığı uzlaştırma müzakereleri sonucunda, Durmuş Barker'i Ulukışla Kemalpaşa İlkokulunda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere 2 bin 500 TL değerinde kışlık ayakkabı ve mont alımı karşılığında Durmuş Gönülalan ile uzlaşmalarını sağladı.





Uzlaşma kapsamında alınan mont ve botlar ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılırken, savcılık da dosyası dava açılmadan kapandı.



Uzlaştırmacı Veli Erdem, "Ulukışla Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan şikayet üzerine uzlaşmacı olarak her iki taraf ile bir araya geldik. Yapılan görüşmelerde haksız yere işgalin bir uzlaşma ile giderilebileceğine karar verildi. Ulukışla'da ihtiyaç sahibi olan öğrencilere kışlık mont ve ayakkabı almak şartıyla bir edim kararlaştırdık. Bu edim karşılığında da Kemalpaşa İlkokulumuzda öğrenim gören öğrencilerimize bir bağışta bulunuldu" dedi.



Yetkililer, aylar hatta yıllarca sürebilecek davaların uzlaşma ile sonuçlandığını, bu nedenle adliyelerdeki dosya yükünün de azaldığını ifade etti.