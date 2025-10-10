Komedi Kulüp'te yeni sezon başlıyor

İstanbul Nişantaşı’nda farklı disiplinlerdeki kültür ve sanat gösterilerini şık bir atmosferde bir araya getiren Komedi Kulüp by Brothers, yeni sezonun perdelerini aralamak için gün sayıyor. 17 Ekim’de Kalben’in sahne performansıyla sanatseverlere merhaba diyecek olan Komedi Kulüp by Brothers, sürprizlerle dolu etkinlik takvimini duyurdu.

İstanbul Nişantaşı’nda stand-up gösterilerinden tiyatro performanslarına, akustik konserlerden caz gecelerine kadar çok yönlü bir kültür sanat deneyimi sunan Komedi Kulüp by Brothers, yeni sezonuna 17 Ekim’de başlıyor.

Sanatseverler şehrin eğlence anlayışını bambaşka bir boyuta taşıyan Komedi Kulüp by Brothers, sürprizlerle dolu programıyla sanat dolu bir sezona tanıklık edecek.

Kulüp kapılarını, Kalben’in renkli ve enerjik sahne performansıyla açacak.Bengi & Sarp Apak, Deniz Göktaş, Lesli Karavil ve Melikşah Altuntaş stand-up gösterileriyle, Ayşegül Aldinç, Harun Tekin & Koray Candemir, Bora Öztoprak, Duygu Soylu, Kerem Görsev, Demet Sağıroğlu ise müzik performanslarıyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

Türk tiyatrosunun efsane ismi, zamansız enerjisiyle sahnenin usta anlatıcısı Ali Poyrazoğlu “Yeşil Kabare” ile bu sezonda da tiyatroseverlerlerle buluşacak. Günümüz aşk kavramını her aşamasıyla ele alan, esprili bir müzikal olan “Seni Seviyorum Mükemmelsin, Şimdi Değiş”, dört duvarın içinde iki kadın ve sırf kadın oldukları için maruz kaldıkları hayatları anlatan oyun “Ehlikeyf” ve “Ben Astrolog Değilim” adlı interaktif programıyla Binnaz Tozan Komedi Kulüp by Brothers’ta izleyici karşısına çıkacak.

Komedi Kulüp by Brothers Takvimi 17 Ekim Cuma: Kalben 18 Ekim Cumartesi: Bengi & Sarp Apak 24 Ekim Cuma: Deniz Göktaş 25 Ekim Cumartesi: Şakalı Akustik / Harun Tekin & Koray Candemir 6 Kasım Perşembe: Kerem Görsev Trio 7 Kasım Cuma: Melikşah Altuntaş 8 Kasım Cumartesi: Ayşegül Aldinç 13 Kasım Perşembe: Ben Astrolog Değilim 14 Kasım Cuma: Bora Öztoprak 15 Kasım Cumartesi: Ali Poyrazoğlu Yeşil Kabare 20 Kasım Perşembe: Seni Seviyorum Mükemmelsin, Şimdi Değiş 21 Kasım Cuma: Lesli Karavil 22 Kasım Cumartesi: Demet Sağıroğlu 27 Kasım Perşembe: Duygu Soylu "a Tribute to Onno Tunç" 28 Kasım Cuma: Ehlikeyf 29 Kasım Cumartesi: Bengi & Sarp Apak