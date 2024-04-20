Kokpit camı çatlayan THY uçağı, havalimanına geri döndü

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THY'nin TK-2658 sefer sayılı TC-JVG kuyruk tescilli uçağı Boeing B737-800 tipi uçağı sabah 08.25'de Sivas seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir sebepten dolayı kokpit camı çatladı. Bunun üzerine uçağın pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkeziyle irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi. Kokpit camı çatlayan uçak saat 09.10'de İstanbul Havalimanı'na inişini sorunsuz gerçekleştirdi.

Yolcular başka uçakla gönderilecek