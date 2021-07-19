Kocaeli'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı

İzmit'teki Namazgah Şehitliği'nde gerçekleştirilen programa, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Ümit İlbayı, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir ve diğer yetkililer katıldı.
Programda Vali Yavuz ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Bu sırada kabirlerin başındaki şehit yakınlarıyla sohbet eden yetkililer, bayramlarını tebrik etti.
Şehitlik ziyareti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından sona erdi.
Vali Yavuz, gazetecilere, Kurban Bayramı'nın, manevi duyguların en üst seviyeye çıktığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği mübarek bir gün olduğunu, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçmesi için uzun toplantılar yaptıklarını belirtti.
İçişleri Bakanlığının genelgeleri kapsamında gerekli tedbirleri aldıklarını bildiren Yavuz, "Şu anda 131 trafik denetim ekibimiz sahada. Her 10 kilometrede bir trafik denetim ekibimiz var. Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız ve onların çok çalışkan personeli, sahada özenle bu çalışmayı yürütüyor." dedi.
- "Tüm vakıflarımıza yeterli kaynak gönderilmiştir"
Yavuz, ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan vatandaşların bayramı en iyi şekilde idrak etmesi için her türlü tedbiri aldıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:
"Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm vakıflarımıza yeterli kaynak gönderilmiş olup, bu kaynaklar bayram öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza aktarılmıştır. Ayrıca, Valiliğimizin organizasyonuyla ekonomik yetersizliği bulunan bin yetim ve öksüz kardeşimiz giydirilmiştir. Bütün kardeşlerimizin bayram sevincini yaşaması için her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Türk milletinin ve İslam dünyasının Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum."
Dünyanın 1,5 yıldır salgınla mücadele ettiğini, bugün itibarıyla Kocaeli'de 1,5 milyon civarında aşı yapıldığını ifade eden Yavuz, birinci dozda 1 milyona yaklaştıklarına değinerek, aşı karşıtlığı yapan, insanların kafasını karıştıran kişilere fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.
Yavuz, "Lütfen acilen, hiç olmazsa bir doz aşınızı yaptırın. Aşılama olmadığı sürece tam normalleşmenin mümkün olmadığını hepimiz bilelim." ifadelerini kullandı.
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