Klor gazı 310 kişiyi hastanelik etti

Ülkenin güneyindeki Zikar kentinde yer alan Kalet el-Sukker kasabasındaki su artıma tesisinde meydana gelen klor gazı sızıntısı nedeniyle 310 kişi nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Polis, sızıntının nedeninin klor gazı borusunda oluşan çatlaklar olduğunu belirterek, söz konusu arızayı gidermek için sivil savunma ekiplerinin müdahale ettiğini aktardı.