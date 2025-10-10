Klasik gitar virtüözü Julia Schuler AKM'de

Klasik gitarın uluslararası temsilcilerinden Julia Schuler, 12 Ekim’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Sanatçı, Türk, Brezilya ve Akdeniz müziklerinden seçkin eserleri klasik gitarla yorumlayarak dinleyicilerine kültürler arası bir müzik yolculuğu sunacak.

Konser programında, Aşık Veysel’in “Kara Toprak”, Ali Ekber Çiçek’in “Haydar Haydar”, anonim halk türküsü “Sarı Gelin” gibi Anadolu’nun unutulmaz ezgilerinin yanı sıra, Carlo Domeniconi’nin Türkiye’den ilhamla bestelediği “Koyunbaba” ve “Yüksek Yüksek Tepeler” gibi eserler yer alıyor.

Schuler’e bu özel konserde, uluslararası alanda saygın bir konuma sahip Arjantinli gitar virtüözü Ricardo Moyano konuk sanatçı olarak eşlik edecek. Güney Amerika’nın duygulu melodilerini Anadolu müziğiyle harmanlayan Moyano, Schuler ile sahnede kuracağı müzikal diyalogla geceye farklı bir renk katacak.

Sanatçı ayrıca, kendisine mentorluk yapmış İtalyan besteci ve gitarist Carlo Domeniconi’nin Türk, Arap ve Hint müziğinden esinlenerek bestelediği eserleri de seslendirecek. Klasik gitarın teknik ve tınısal olanaklarını özgün akortlar ve düzenlemelerle zenginleştiren Schuler, Türkiye turnesi boyunda bu özel konserlerle müziğin evrensel dilini bir kez daha vurgulamayı hedefliyor.