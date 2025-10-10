Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Klasik gitar virtüözü Julia Schuler AKM'de

        Klasik gitar virtüözü Julia Schuler, konuk sanatçı Ricardo Moyano ile 12 Ekim akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde farklı coğrafyaların ezgilerini dinleyicilerle buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 21:37 Güncelleme: 10.10.2025 - 21:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Klasik gitar virtüözü Julia Schuler AKM'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Klasik gitarın uluslararası temsilcilerinden Julia Schuler, 12 Ekim’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Sanatçı, Türk, Brezilya ve Akdeniz müziklerinden seçkin eserleri klasik gitarla yorumlayarak dinleyicilerine kültürler arası bir müzik yolculuğu sunacak.

        Konser programında, Aşık Veysel’in “Kara Toprak”, Ali Ekber Çiçek’in “Haydar Haydar”, anonim halk türküsü “Sarı Gelin” gibi Anadolu’nun unutulmaz ezgilerinin yanı sıra, Carlo Domeniconi’nin Türkiye’den ilhamla bestelediği “Koyunbaba” ve “Yüksek Yüksek Tepeler” gibi eserler yer alıyor.

        Schuler’e bu özel konserde, uluslararası alanda saygın bir konuma sahip Arjantinli gitar virtüözü Ricardo Moyano konuk sanatçı olarak eşlik edecek. Güney Amerika’nın duygulu melodilerini Anadolu müziğiyle harmanlayan Moyano, Schuler ile sahnede kuracağı müzikal diyalogla geceye farklı bir renk katacak.

        Sanatçı ayrıca, kendisine mentorluk yapmış İtalyan besteci ve gitarist Carlo Domeniconi’nin Türk, Arap ve Hint müziğinden esinlenerek bestelediği eserleri de seslendirecek. Klasik gitarın teknik ve tınısal olanaklarını özgün akortlar ve düzenlemelerle zenginleştiren Schuler, Türkiye turnesi boyunda bu özel konserlerle müziğin evrensel dilini bir kez daha vurgulamayı hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Julia Schuler
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Şi Cinping ile görüşmek için bir neden kalmadı"
        "Şi Cinping ile görüşmek için bir neden kalmadı"
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Trabzonspor'dan borç ve Uğurcan Çakır açıklaması!
        Trabzonspor'dan borç ve Uğurcan Çakır açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        Habertürk Anasayfa