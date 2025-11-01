'Kızılcık Şerbeti', dün akşam izleyenleri ekrana bağladı

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaristliğini; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin dün akşam yayınlanan bölümü şoke eden gelişmeleriyle izleyenleri ekrana bağladı.

'KIZILCIK ŞERBETİ'NİN İZLENME PAYLARI ♦ AB Grubu'nda... 6.23 izlenme oranı, 19.44 izlenme payı ♦ ABC1’de... 6.01 izlenme oranı 16.51 izlenme payı ♦ Total... 5.50 izlenme oranı, 14.65

Sosyal medyada ise #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 6 saat X’in TT listesinde yer aldı. Yayınlanan bölümü Nilay’ın Işıl’ı sevgilisi Leo ile görmesi damga vurdu.

111'İNCİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

NİLAY, IŞIL’I SEVGİLİSİYLE YAKALADI!

Dizinin dün akşam yayınlanan 111'inci bölümünde; Ömer’i ihbar eden Kıvılcım büyük bir üzüntü yaşarken hem ailesinin hem de Abdullah’ın tepkisini aldı. Mahkeme kararıyla tutuklanan Ömer hapishanede hiç bilmediği zorlu bir hayata başladı. Koğuşta iftiraya uğrayan Ömer’e yeni tanıştığı Hikmet destek oldu. Heyecan dolu bölümde Kıvılcım, Ömer’i hapishaneye ziyarete geldi fakat Ömer bu görüşü kabul etmedi. Kıvılcım’ın bir kez daha yıkıldığı bölümde ikili arasında yaşanacaklar merak konusu oldu.

Ünal ailesi ve Kıvılcım arasındaki gerilim artıyor; Ömer'in hapishanede zor anları; Ömer'in tutuklanması Doğa ve Fatih arasında krize neden olurken Fatih, Seda'nın teklifini kabul ederek bir derginin kapak çekimine katıldı. Fatih'i elde etmek için uğraşan Seda'nın amacını öğrenen Doğa, Fatih'i çekimde yalnız bırakmadı. Doğa, Fatih'i Seda'dan kıskanıyor; Işıl, Ömer'in tutuklanmasıyla büyük bir üzüntü yaşayan Abdullah'ın bu durumu fırsat bilerek dolandırıldığını ve butiğin battığını söyledi. Sahte gözyaşlarıyla şirketten de hisse almak isteyen Işıl, tehlikeli oyunlarına devam ederek Abdullah'ı unutkanlık yaşadığına ikna etmeye çalıştı. Işıl, Abdullah'a battığını söylüyor; Sevgilisi Leo ile butikte buluşan Işıl hiç beklemediği bir sürprizle karşı karşıya kaldı. Butiğe habersiz gelen Nilay'ın, Işıl ve Leo'nun yakınlaşmasına şahit olması bölümün final sahnesine damga vurdu. İşte geceye damga vuran final sahnesi; YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI! NİLAY, MUSTAFA'YA GERÇEKLERİ ANLATIYOR! 'Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan yeni bölüm tanıtımıyla Ömer, cezaevinde zor anlar yaşarken Kıvılcım, bebeği ve Sönmez'le Ömer'i ziyarete gidiyor. Demet, Nursema'nın davetiyle evlerine gelince Firaz şoke olurken, tanıtımda Doğa, Abdullah'tan Kıvılcım ve Ömer'in ilişkisinin bittiğini öğreniyor. Işıl, Abdullah'a kurduğu unutkanlık oyununa devam ederken Nilay öğrendiği sırrı daha fazla taşıyamıyor. Işıl'ın Leo ile yasak aşk yaşadığını Mustafa'ya anlatıyor. Nefes kesen tanıtımla bu sırrı öğrenen Mustafa'nın ne yapacağı merak konusu oluyor.

'Kızılcık Şerbeti’nin 112'nci bölüm tanıtımı; 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOWTV’de!