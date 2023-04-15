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Kız Kulesi restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı

İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Tarihi kule Mayıs ayında açılacak

Giriş: 15.04.2023 - 18:17 | Güncelleme: ABONE OL
Kız Kulesi restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı
İHA

2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları başlatılan Kız Kulesi'nde sona yaklaşıldı. Kulenin son hali dron ile görüntülendi. Kız Kulesi'nin Mayıs ayında açılması planlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde etrafındaki iskelenin kaldırılması sonucu tamamen ortaya çıkan Kız Kulesi'nin birçok yerinde ve etrafındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

İstanbul’un önemli simgelerinden olan tarihi yapının büründüğü yeni hali görenlerin dikkatini çekiyor. Çevre düzenlemeleri devam eden Kız Kulesi’nin Mayıs ayında açılması bekleniyor. Kız Kulesi’nin son hali dron ile havadan görüntülendi.

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