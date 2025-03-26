Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı: İşte bu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla protestolar başladı.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatltuğ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin protestolarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Kıvanç Tatlıtuğ, bir protestocuyla, polisin elleriyle karşılıklı kalp işareti yaptığı barışcıl anı; "İşte bu" mesajıyla yayımladı. Tatlıtuğ ayrıca, paylaşımına; alkış ve Türk Bayrağı emojisi de ekledi.