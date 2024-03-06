Kış Lastiği zorunluluğu ne zaman bitiyor, hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar?
Türkiye'de kış lastiği uygulaması zorunluluğu 1 Aralık'ta başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu yasal olarak bulunuyor. Araç sahipleri zorunluluğa uymayanların ödeyeceği ceza ücretini merak ediyor. Peki Kış Lastiği zorunluluğu ne zaman bitiyor? Kış Lastiği uygulaması hususi araçlara zorunlu mu, kimlere zorunlu, cezası ne kadar?
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında, 1 Aralık’ta kış lastiği zorunluluğu başladı. Ticari ve hususi araç sahipleri tarafından mercek altına alınan kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor, cezası ne sorusu yapılan açıklamalar sonrasında yanıt buldu. İşte Kış Lastiği zorunluluğu hakkında bilgiler…
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KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTECEK?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında, 1 Aralık-1 Nisan döneminde, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor.
ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında, 1 Aralık-1 Nisan döneminde, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor.
Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmamasına karşın kış lastiğinin kullanılması öneriliyor.
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Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor. Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.
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