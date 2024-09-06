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        Haberler Dünya Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, yerel meclisleri feshetti | Dış Haberler

        Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, yerel meclisleri feshetti

        Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, idari ve bölgesel reform gerekçesiyle yerel meclisleri feshetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 22:52 Güncelleme: 06.09.2024 - 22:52
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        Yerel meclisleri feshetti
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        Kırgizistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, kararname yayınladı.

        Kararnamede, "Ülkede yapılan idari ve bölgesel reformlar gerekçesiyle ilgili büyükşehir ve köylerdeki yerleşim birimlerin sınırlarındaki değişikliklerle bağlantılı olarak il ve ilçelerdeki meclisler feshedildi." denildi.

        Caparov, seçimlerin de 17 Kasım'da yapılması yönünde karar aldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Kırgızistan
        #Sadır Caparov
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