EHLİYET YENİLEME SON GÜN

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama dâhilinde “01 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş eski tip ehliyetlerin yeni tip ehliyet ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşların başvuru yoğunluğunu ve bu yoğunluktan kaynaklı sorunları hafifletmek amacıyla; ehliyetlerin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yani Genel Müdürlük tarafından daha önce 31 Aralık 2020 olarak belirtilen eski tip sürücü belgelerinin de