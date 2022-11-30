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Kimlikler ne zaman yenilenecek? SONA GELİNDİ! Çipli yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır son tarih

Kimlikler ne zaman yenilenecek? Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır son tarih

Yeni kimlikler için başvurular yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte yoğunluk kazandı. Özellikle yeni kimlik son başvuru tarihini kaçırmak istenmeyenler nüfus müdürlüklerine akın ediyor. İşte çipli yeni kimlik son başvuru tarihi ve başvuruyla ilgili detaylar...

Giriş: 30.11.2022 - 13:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının çipli, ehliyet boyundaki yeni halini artık herkes biliyor. Pembe ve mavi resnkteki eski kimlik kartlarına sahip olan vatandaşlar için kimlik kartlarını yeniletmeye süreci devam ediyor. 2021 yılına günler kala vatandaşlar kimlik kartı yenileme için son tarihi araştırmaya başladı. Nufüs cüzdanı değiştirme son tarih ne? Kimlik ve ehliyet yenileme son tarih, son gün ne zaman?

  • KİMLİK KARTI YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

    TC Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olup, 10 yıllık sürenin bitimini izleyen tarih itibari ile başvuru üzerine yenilenir. TC Kimlik kartlarının geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

    TC Kimlik kartını yenileyebilmek için öncelikle kimlik kartı randevu alınması gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Alo 199 numaralı Çağrı Merkezinden randevu alınır.

     

  • EHLİYET YENİLEME SON GÜN

    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama dâhilinde “01 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş eski tip ehliyetlerin yeni tip ehliyet ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşların başvuru yoğunluğunu ve bu yoğunluktan kaynaklı sorunları hafifletmek amacıyla; ehliyetlerin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

     

    Yani Genel Müdürlük tarafından daha önce 31 Aralık 2020 olarak belirtilen eski tip sürücü belgelerinin de

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