Sağlıklı bireyler, yeme içme veya aktivite düzeylerinde hiçbir değişiklik yapmasalar da, her yıl 0.5-1 kg alıyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre kilo alımından hiçbir şey yapmayarak kurtulmak mümkün değil. Fazla kilo ve obeziteye neden olan farklı dönemler var. Bu dönemlerin farkında olmak ve gerekli tedbirleri almak kiloyla ilgili sorunlardan uzak kalıp korunmak anlamına geliyor. Liv Hospital İç Hastalıkları, Sağlıklı Yaşam ve Check-Up Merkezi Direktörü Uzman Dr. Metin Okucu, kilo alma ve obezitenin başlangıç yaşlarına ilişkin önemli bilgiler veriyor.

OBEZİTE 5-6 YAŞLARINDA ŞEKİLLENİYOR

Erişkin yaşlarda meydana gelen kilo sorunlarının çoğunun çok erken yıllarda başladığı belirtiliyor. Yapılan son araştırma gelecekteki obezitenin 5- 6 yaşlarında şekillendiğini gösteriyor. Bu durum o yaşlarda anne babaların çocuklarının kilo almasındaki rollerinin çok önemli olduğuna işaret ediyor. Bir çocuk 10-13 yaşlarında kilo sorununa sahip veya obez ise yetişkin yaşlarında obez olma olasılığının yüzde 80 gibi yüksek bir ihtimal olduğuna dikkat çekiliyor.

20’Lİ YAŞLARDA YEMEK VE UYKU KALİTESİ BOZULUYOR

20’li yaşlar, gençlerin bağımsızlığa geçiş yılları olarak değerlendiriliyor ve en riskli yaşlar olarak görülüyor. Evden ayrılma, işe başlama vb sorunlar beslenme tarzının da değişmesine neden oluyor. Bu dönemde yemek düzeni değişiyor, alınan kaloriler artıyor, yemek ve uyku kalitesi bozuluyor. Bir başka nedenin ise bu yıllarda alınan kiloya tepki olarak çabuk kilo verdirmeye yarayan şok diyetler olduğu belirtiliyor. Hızlı kilo alma ve alınan kiloları hızlıca verip yeniden alma metabolizmayı bozan bir kilo alma nedeni olarak görülüyor.

GEBELİKTE ALINAN KİLOLAR VERİLEMİYOR

Ülkemizde yapılan en önemli araştırmalardan birinde, kadınlardaki obezite nedeninin gebelikte alınan fazla kilolar olduğu belirtiliyor. Bu dönemde doktorun kilo konusundaki önerilerini dinlemek çok önemli görülüyor. Gebelikte İki kişilik yemek yeme inanışının acilen terk edilmesi gerekiyor. Anadolu kadınının şişmanlama nedenlerinden en önemlisinin hamilelikte biriken ve sonrasında asla verilemeyen fazla kilolar olduğu belirtiliyor.

3O’LU YAŞLAR MASA BAŞINA BAĞLIYOR

Bu yıllarda işler tersine dönüyor. Masa başı işler, düzenli ilişkiler ve ev hayatı tembelliği kötü ve fazla beslenmeye yol açıyor. Zaman daha çok masa başı veya televizyonun karşısında geçiyor.

40 ve 50’Lİ YAŞLARDA KİLO KONTROLÜ ZORLAŞIYOR

Bu yıllarda kilo kontrolü daha da zorlaşıyor ve hem yaşın hem de yaşam tarzının etkisi ortaya çıkıyor. Kişi ne yaparsa yapsın metabolizma yavaşlıyor, kas kütlesi azalıyor, hormonlar değişiyor ve istenmeyen kilolar vücutta birikmeye başlıyor.

MENOPOZDA YAĞ KÜTLESİ ARTIYOR

Menopoza geçiş sürecinde kadınlar normalden fazla ve kolay şekilde kilo almaya başlıyor. Bu dönemin hormonal değişiklikleri kiloların biriktiği bölgeleri de değiştirdiği için kalça ve bacaklar yerine göbek çevresi yağlanıp kalınlaşmaya başlıyor. Bu sorunda tek nedenin hormonlar olmadığına, menopozda olan kadınlarda adele kütlesinin azalıp yağ kütlesinin arttığına dikkat çekiliyor. Kasların azalması kalori yakmanın da azalmasına neden olduğu için menopoz sürecinde kalori azaltılmaz ve egzersiz artırılmazsa kilo alımı kaçınılmaz hale geliyor.

BİRAZ DA İYİ TARAFINDAN BAKALIM

Hep kötü kilolardan söz ettik. İyi tarafından bakılacak olursa yukarıda yazılanların nedenlerinin bilinmesi alınan fazla kilolaların çarelerinin de bilinmesi anlamına geliyor. Diyet ve beslenme uzmanları adı geçen her dönem için alınacak önlemleri ve sorundan uzak kalmaya yönelik çareleri belirtiyor.