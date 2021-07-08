Kılıçdaroğlu, 3. doz koronavirüs aşısını yaptırdı

İlk iki doz Kovid-19 aşısında Sinovac olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3. doz Kovid-19 aşısını bugün oldu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda, 3. doz Covid-19 aşısını yaptırdım. Tüm sağlık emekçilerimize, üstün çabaları için teşekkür ederim."