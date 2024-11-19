Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro KentFest'in son oyunu '10 Adımda Unutmak'

        KentFest'in son oyunu '10 Adımda Unutmak'

        Bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Kent Tiyatro Festivali-Etimesgut'un (KentFest), dünyanın dört bir yanından hikâye anlatıcılarını ağırladığı programı, 23 Kasım'da Studio Oyuncuları'nın "10 Adımda Unutmak" oyunuyla sona eriyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 01:15 Güncelleme: 19.11.2024 - 01:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        KentFest'in son oyunu '10 Adımda Unutmak'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Etimesgut Belediye Başkanı ve Etimesgut Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu’nun teklifiyle, Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran’ın eş sanat yönetmenliğinde hayata geçirilen Uluslararası Kent TiyatroFestivali-Etimesgut (KentFest) bu yıl ilk kez düzenlendi. Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından gelen hikâye anlatıcılarının gösterilerine, yaratıcı atölye çalışmalarına, ilham verici söyleşilere, konserlere ve seyirci sohbetlerine ev sahipliği yapan festival, gösteri sanatlarının tüm dallarını kucaklayan programıyla katılımcılara uluslararası bir şenlik sundu. Ankara’da gerçekleşen TUSAŞ saldırısı sebebiyle ertelenen etkinliklerini yeniden sanatseverlerle buluşturan festivalin bu yılki programı, 23 Kasım 2024 Cumartesi akşamı 20.00’de CKM Kent Tiyatrosu’nda sahnelenecek “10 Adımda Unutmak” oyunuyla sona erecek.

        REKLAM

        Şahika Tekand’ın hem kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu “10 Adımda Unutmak” modern toplumda birçok insanın yaşadığı zıtlıkları, bütünselliği ve umudu kaybetme hikâyesini anlatıyor. Butrajik durumu ışık, ses, dekor gibi temel sahne elemanları ile oyuncu arasında gerçekleşen zorlu bir mücadele aracılığıyla ifade eden oyunda Cem Bender, Nedim Zakuto, Özgür Özkurt, Enes Demirkapı, Altay İcimsoy ve Bahattin Genç birlikte rol alıyor.

        Gösterim sonrasında oyun ekibinin, seyircilerin sorularını yanıtlayacakları “10 Adımda Unutmak” için biletler, Biletix ve Biletiniaml'dan temin edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Uluslararası Kent Tiyatro Festivali-Etimesgut
        #KentFest
        #erdal beşikçioğlu
        #10 Adımda Unutmak
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lübnan'dan Tel Aviv'e roket saldırısı
        Lübnan'dan Tel Aviv'e roket saldırısı
        Milyarlarca insanın hayatı tehlikede
        Milyarlarca insanın hayatı tehlikede
        Üzerlerine kaya parçası düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        Üzerlerine kaya parçası düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        Acil durum' ile 'toplu sınır dışı'nı doğruladı
        Acil durum' ile 'toplu sınır dışı'nı doğruladı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
        Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba gözaltında
        Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba gözaltında
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        'Görüşme' yalanlaması
        'Görüşme' yalanlaması
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan Ansu Fati kararı!
        Mourinho'dan Ansu Fati kararı!
        "Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz"
        "Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz"
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Habertürk Anasayfa