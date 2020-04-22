Nerde ne zaman doğduğu kesin olmamakla beraber 17. Yüzyılda dünyada tanındığı düşünülen Tiramisu temelinde peynir olan bir tatlı çeşididir. Kedidiliyle yapılan versiyonu orijinal olduğu düşünülmektedir. Şimdi ise kahveyle bisküvinin buluşup neler yaptığını bir görelim isterseniz.
Kedi Dilli Tiramisu Pasta TarifiMalzemeler:
- 24 adet kedidili bisküvi- 1 paket marketten temin edebilirsiniz.
Kreması için:
- 3 yemek kaşığı un
- 1 adet yumurta sarısı
- 1,5 yemek kaşığı nişasta
- 4,5 su bardağı süt
- 1 paket vanilya
- 1 paket krema
- 200 gram labne ya da mascarpone peyniri
- Üzeri için: 2 yemek kaşığı kakao
Kedidilli Tiramisu Pasta Nasıl Yapılır?
- İlk iş olarak tatlımızın kremasını hazırlayarak işe başlayalım.
- Tencere içerisinde yumurtanın sarısını, unu, şekeri, sütü ve vanilyayı ekleyelim.
- Kıvama gelene kadar karıştırıp koyulaşınca ocaktan alalım.
- Ardından içerisine peynirimizi katıp karıştırdıktan sonra soğumaya bırakalım.
- Bir kabın içine şeker, kahve ve suyu alıp karıştırıp bisküvileri ıslatmak için kullanalım.
- Islattığımız bisküvileri dizmek için kare bir borcam kullanabiliriz.
- İlk katı dizdikten sonra üzerine kremalı karışımı döküp diğer katlar için aynı işlemi tekrar edelim.
- Tüm bisküviler bitince en üst katmana da kremayı döküp en az 4 saat olmak üzere bekletin.
- Tercihen 1 gün dolapta kalması daha iyi olur.
- Servis etmeden önce üzerine kakaoyla süsleyip servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!