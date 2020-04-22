Nerde ne zaman doğduğu kesin olmamakla beraber 17. Yüzyılda dünyada tanındığı düşünülen Tiramisu temelinde peynir olan bir tatlı çeşididir. Kedidiliyle yapılan versiyonu orijinal olduğu düşünülmektedir. Şimdi ise kahveyle bisküvinin buluşup neler yaptığını bir görelim isterseniz.

Kedi Dilli Tiramisu Pasta TarifiMalzemeler:

24 adet kedidili bisküvi- 1 paket marketten temin edebilirsiniz.

Kreması için:

3 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

1,5 yemek kaşığı nişasta

4,5 su bardağı süt

1 paket vanilya

1 paket krema

200 gram labne ya da mascarpone peyniri

Üzeri için: 2 yemek kaşığı kakao

Kedidilli Tiramisu Pasta Nasıl Yapılır?

İlk iş olarak tatlımızın kremasını hazırlayarak işe başlayalım.

Tencere içerisinde yumurtanın sarısını, unu, şekeri, sütü ve vanilyayı ekleyelim.

Kıvama gelene kadar karıştırıp koyulaşınca ocaktan alalım.

Ardından içerisine peynirimizi katıp karıştırdıktan sonra soğumaya bırakalım.

Bir kabın içine şeker, kahve ve suyu alıp karıştırıp bisküvileri ıslatmak için kullanalım.

Islattığımız bisküvileri dizmek için kare bir borcam kullanabiliriz.

İlk katı dizdikten sonra üzerine kremalı karışımı döküp diğer katlar için aynı işlemi tekrar edelim.

Tüm bisküviler bitince en üst katmana da kremayı döküp en az 4 saat olmak üzere bekletin.

Tercihen 1 gün dolapta kalması daha iyi olur.

Servis etmeden önce üzerine kakaoyla süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.