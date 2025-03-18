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        Haberler Bilgi Yaşam Kedi ne yer, ne ile beslenir? Kedilere ne verilir ve ne verilmez?

        Kedi ne yer, ne ile beslenir? Kedilere ne verilir ve ne verilmez?

        Kedilerin beslenmesi, onların sağlıklı ve uzun bir ömür sürmesi için büyük önem taşır. Kediler ne yer sorusu, yeni kedi sahiplenenler tarafından sıkça merak edilir. Peki, kedilere ne verilir ve hangi gıdalar onlar için zararlıdır? Kedilerin sağlıklı bir şekilde beslenmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? İşte kedilerin en çok sevdiği yiyecekler ve beslenme düzeni hakkında bilinmesi gerekenler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 12:43 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:43
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        • 1

          Kediler, doğal avcı içgüdülerine sahip etçil hayvanlardır ve beslenme düzenleri büyük ölçüde protein kaynaklarına dayanır. Ancak, evcil kediler için doğru beslenme dengesi yalnızca etle sınırlı değildir. Kediler ne ile beslenir sorusunun yanıtı, onların sağlıklı gelişimi için gerekli olan besin ögelerini içerir. Peki, kedilere ne verilir ve ne verilmez? Bazı yiyecekler kediler için faydalı olurken, bazıları ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kedinizin en iyi şekilde beslenmesi için hangi yiyecekleri tercih etmeniz gerektiğini biliyor musunuz?

          KEDİLER NE YER VE HANGİ BESİNLERİ TÜKETEBİLİR?

          Kedilerin beslenmesi protein, yağ, vitamin ve mineraller açısından dengeli olmalıdır. İşte kedilerin güvenle tüketebileceği bazı besinler:

          • Et ve tavuk: Kedilerin ana besin kaynaklarından biridir. Haşlanmış tavuk, hindi veya kırmızı et, yüksek protein içerdiği için faydalıdır.
          • Balık: Kediler balığı çok sever ancak aşırı tüketimi bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Pişmiş ve kılçıksız balık, haftada birkaç kez verilebilir.
          • Yumurta: Haşlanmış yumurta, kediler için iyi bir protein kaynağıdır ancak çiğ olarak verilmemelidir.
          • Sebzeler: Kediler için zorunlu bir besin kaynağı olmasa da bazı sebzeler (havuç, kabak gibi) az miktarda verilebilir.
          • Pirinç ve yulaf: Sindirimi kolay olan bu karbonhidrat kaynakları, mide rahatsızlıklarını önlemek için az miktarda verilebilir.
          • Özel kedi mamaları: Kediler için formüle edilen kuru ve yaş mamalar, onların günlük besin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.
        • 2

          KEDİLER NE YEMEZ VE HANGİ GIDALAR ZARARLIDIR?

          Kedilere bazı yiyeceklerin verilmesi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. İşte kedilerin kesinlikle tüketmemesi gereken besinler:

          • Çikolata ve kakao: İçeriğindeki teobromin maddesi kediler için zehirlidir.
          • Soğan ve sarımsak: Kan hücrelerine zarar vererek ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.
          • Süt ve süt ürünleri: Kedilerin çoğu laktoza karşı hassastır ve süt tüketimi sindirim sorunlarına neden olabilir.
          • Kemikli balık ve tavuk: Küçük kemikler kedinin boğazına takılabilir veya sindirim sistemine zarar verebilir.
          • Üzüm ve kuru üzüm: Böbrek yetmezliğine sebep olabilir.
          • Çiğ hamur ve maya içeren yiyecekler: Midede şişerek rahatsızlığa ve hatta zehirlenmeye yol açabilir.
          • Kafeinli içecekler: Kalp çarpıntısı ve sinir sistemine zarar verebilir.

          Kedinizin sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olması için bu gıdalardan uzak durmasını sağlamak önemlidir.

          KEDİLER EN ÇOK NE YEMEYİ SEVER?

          Kediler, doğaları gereği et ağırlıklı besinleri tercih ederler. En çok sevdikleri yiyecekler şunlardır:

          • Tavuk ve hindi eti: Kediler için lezzetli ve sağlıklı bir protein kaynağıdır.
          • Ton balığı: Kedilerin en sevdiği yiyeceklerden biridir ancak ölçülü verilmelidir.
          • Karaciğer: Küçük porsiyonlarda verildiğinde faydalıdır ancak fazla tüketilmesi A vitamini toksisitesine yol açabilir.
          • Yaş mama: Kediler yaş mamaları kuru mamalardan daha fazla sever çünkü daha fazla nem içerir ve lezzet açısından zengindir.
          • Peynir: Kedilerin bazıları peyniri sever ancak laktoz içeriği nedeniyle dikkatli verilmelidir.

          Kedinizin sağlıklı ve mutlu bir şekilde beslenmesini sağlamak için ona en uygun yiyecekleri vermeniz önemlidir.

        • 3

          KEDİLERİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

          Kedinizin beslenmesini düzenlerken aşağıdaki faktörlere dikkat etmek önemlidir:

          • Yaşına uygun beslenme: Yavru kediler için protein oranı yüksek mamalar tercih edilmelidir.
          • Öğün düzeni: Günde 2-3 öğün beslenme alışkanlığı kazandırılmalıdır.
          • Taze su tüketimi: Kedinizin her zaman temiz ve taze suya erişimi olmalıdır.
          • Özel sağlık koşulları: Kedinizin sağlık durumu, diyabet, böbrek hastalığı gibi özel durumlara göre beslenme düzeni belirlenmelidir.

          Sağlıklı bir beslenme düzeni, kedinizin uzun ve mutlu bir yaşam sürmesine katkı sağlar. Kediler ne yer sorusu, kedisinin sağlığını önemseyen her sahip için büyük bir öneme sahiptir. Kedilerin beslenmesi protein ağırlıklı olmalı ve zararlı gıdalardan kaçınılmalıdır. Kedilere ne verilir ve ne verilmez konusuna dikkat edilerek onların daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesi sağlanabilir. Evcil kediler için özel olarak üretilmiş mamalar, onların dengeli beslenmesi açısından en güvenli seçeneklerdir.

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