Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

DHA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 5 ilçede 128 personelin katılımıyla, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 29 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 110 gram bonzai, 150 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 10 kök keneviri bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet tabanca ve 20 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 29 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.