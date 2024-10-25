Kayseri'de ATM'de unutulan karttan 10 bin lira çekti; yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ATM içinde unutulan karttan 10 bin lira çeken zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Alsancak Mahallesi Yavuz Selim Sultan Caddesi'nde bir kişi ATM içinde kartını unuttu. Unutulan kartı alan İ.K. (60), hesaptan 10 bin lira çekerek olay yerinden uzaklaştı.

REKLAM advertisement1

AA'nın haberine göre; şikayet üzerine Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada İ.K. gözaltına alındı. ATM'den çekilen 10 bin lira sahibine teslim edildi.