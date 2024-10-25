Kayseri'de 3 araca çarpan otomobil alev aldı: 4 yaralı
Kayseri'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki iki araca ve seyir halindeki otomobile çarparak alev aldı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü
Kayseri'de park halindeki iki araca ve seyir halindeki otomobile çarpan otomobilin yandığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. Yunus Emre T. idaresindeki otomobil, park halindeki 2 araca ve seyir halindeki otomobile çarptı.
YARALANAN 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle otomobilin alev aldığı kazada Yunus Emre T. ile birlikte araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
YANAN OTOMOBİL, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ
Alev alev yanan otomobil, itfaiyenin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.