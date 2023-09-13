Kate Winslet: Çıplaklıktan kaçınmayı reddediyorum

"HER ZAMAN HER ŞEYİ CANLANDIRMAK ZORUNDAYIM"

47 yaşındaki ünlü oyuncu, "Her zaman her şeyi canlandırmak zorundayım. Değerli enerjimi fiziksel benliğimi eleştirmek için harcamamam gerektiğini biliyorum" şeklinde konuştu.

Winslet, sözlerini, "Bence her kadının, 'Ben kendime inanıyorum. Başkalarının ne düşündüğü önemli değil. Ben buyum...' demesi daha iyi olur" ifadeleriyle noktaladı.