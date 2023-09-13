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        Haberler Dünyadan Kate Winslet: Çıplaklıktan kaçınmayı reddediyorum - Magazin haberleri

        Kate Winslet: Çıplaklıktan kaçınmayı reddediyorum

        Kate Winslet, yeni filmi 'Lee'deki üstsüz sahneleriyle gündeme geldi. Oscar'lı oyuncu, konuyla ilgili, "Çıplaklıktan kaçınmayı reddediyorum. Her zaman her şeyi canlandırmak zorundayım" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 08:08 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:10
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        • 1

          Lee Miller'ın II. Dünya Savaşı sırasında mankenlikten savaş muhabirliğine uzanan yolculuğunu anlatan 'Lee' adlı filminde başrol oynayan Kate Winslet, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

        • 2

          "CİDDİ BİR SAKATLIK GEÇİRDİM"

          Samimi açıklamalarda bulunan Winslet, 'Vogue'da çekimlerin ilk gününde sırtından ciddi bir sakatlık geçirdiğini ve bu olayın egzersiz yapmasını engellediğini dile getirdi.

          Filmin bir sahnesinde rolü gereği plajda üstsüz poz veren Kate Winslet, kamera ekibinin önünde soyunmanın getirdiği utangaçlığa rağmen ekranda çıplaklıktan kaçınmayı reddettiğini belirtti.

        • 3

          "HER ZAMAN HER ŞEYİ CANLANDIRMAK ZORUNDAYIM"

          47 yaşındaki ünlü oyuncu, "Her zaman her şeyi canlandırmak zorundayım. Değerli enerjimi fiziksel benliğimi eleştirmek için harcamamam gerektiğini biliyorum" şeklinde konuştu.

          Winslet, sözlerini, "Bence her kadının, 'Ben kendime inanıyorum. Başkalarının ne düşündüğü önemli değil. Ben buyum...' demesi daha iyi olur" ifadeleriyle noktaladı.

        • 4

          "ÇIPLAK SAHNELERLE SEYİRCİYİ BIKTIRMAK İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ

          Öte yandan 1997'de rol aldığı 'Titanic' filmiyle büyük bir şöhret yakalayan Kate Winslet, daha önce oyunculuk kariyeriyle ilgili aldığı kararları açıklamıştı. Çıplak sahnelerde rol alarak seyirciyi bıktırmak istemediğini anlatan Winslet, "Seyirci beni o sahnelerde gördüğünde 'Yine başladı' demesin" sözleriyle bu konuya yaklaşımından bahsetmişti.

        • 5

          "MENAJERİME KİLOMLA İLGİLİ SORULAR GELİYORDU"

          Ayrıca Winslet, kadınların bedenleriyle ilgili gördükleri baskı hakkında düşüncelerini de dile getirmişti. Winslet, konuyla ilgili görüşlerini geçmişte yaşadıklarını anlatarak ifade etmişti.

          Oyuncu, sosyal medya kullanımının artmasıyla beraber özellikle kadınların bedenleri ve dış görünümleriyle ilgili gördükleri baskıya dikkat çekmişti. Winslet, bu baskıya değinerek "Ben gençken menajerim 'Kilosu nasıl?' diye telefonlar alırdı" ifadelerini kullanmıştı.

          Oyuncu, bıngıldayan bir vücuda sahip olmayı önemsediğini ve sektördeki şeylerin değiştiğini hissettiğini söylemişti.

          Fotoğraflar: Splash News, Depo Photos

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