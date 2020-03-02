Katar'dan, koronavirüs nedeniyle Mısır vatandaşlarına ülkeye girişte "geçici kısıtlamalar"



Katar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mısır vatandaşlarına ülkeye girişte "geçici kısıtlamalar" getirdi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Kovid-19 salgınının küresel ölçekte yayılmasını engellemek amacıyla alınan önlemler kapsamında Katar'a Mısır üzerinden gelecek tüm yolculara "geçici kısıtlamalar" getirildi.

Haberde, Mısır'dan gelecek yolcular için uygulanacak kısıtlamaların neleri kapsadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı da Kovid-19 salgını nedeniyle bugün Mısır vatandaşlarına yönelik tüm vize işlemlerinin durdurulmasına karar vermişti.

Kararın, ülkede ikamet eden Mısırlıları kapsamadığı, bu kişilerin ülkelerine geri dönebileceği belirtilmişti.

Mısır bugün ülkede Kovid-19 görülen bir kişinin iyileştiğini açıklamıştı.

,Serdar Bıtmez