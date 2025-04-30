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        Haberler Gündem Güncel Kastamonu sahil yolunda art arda heyelanlar | Son dakika haberleri

        Kastamonu sahil yolunda art arda heyelanlar: Vatandaşlar endişeli

        Kastamonu'nun Cide ilçesi ile Bartın arasında ulaşımın sağlandığı sahil yolunda art arda meydana gelen heyelanlar vatandaşları endişelendiriyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 12:43 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:43
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        Kastamonu sahil yolunda art arda heyelanlar
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        Kastamonu'nun Cide ilçesi ile Bartın arasındaki sahil yolunda meydana gelen heyelanlar, yolu kullanan vatandaşları korkutuyor.

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde ilkbaharın gelmesi ile birlikte heyelanlar meydana geliyor.

        Son olarak Cide ilçesi ile Bartın arasındaki sahil yolunda art arda yaşanan heyelanlar tehlike oluşturdu. 5 gün önce meydana gelen heyelan sebebiyle yuvarlanan kayalar sebebiyle ulaşıma kapanan yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Aynı güzergah üzerinde bir farklı heyelan sebebiyle yolun bir kısmında çökme ve çatlaklar oluştu. Karayolları ekipleri yolun tek şeridini ulaşıma kapattı. Trafik akışı ise tek şeritten sağlanıyor.

        Yolu kullanan vatandaşlar, yaşanan heyelanlar sebebiyle endişeli olduklarını ve kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

        İki yönlü trafiğin tek şerit üzerinde sağlanmasının ise kazalara sebep olabileceğini belirten vatandaşlar, uyarı tabelalarının artırılmasını istedi.

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