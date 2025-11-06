Kastamonu'da edinilen bilgiye göre, 3 Temmuz tarihinde, 13 yaşındaki P.B., babasının eski iş arkadaşı A.E.H.’in kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan A.E.H. tutuklandı.

CİNSEL İSTİSMARDAN DAVA AÇILDI

REKLAM advertisement1

İHA'daki habere göre A.E.H. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı. Davanın görülen karar duruşmasında sanık, mağdur çocuğun yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

KIZI GİBİ İLGİLENDİĞİNİ SÖYLEDİ

Son kez savunma yapan A.E.H., mağdurun babasıyla geçmişte aynı iş yerinde çalıştığını ve P.B.’ye de rahatsızlık geçiren babasını sormak için mesaj attığını ifade etti. Daha sonra P.B.’yle kızı gibi görerek konuştuğunu iddia eden A.E.H., asla bir istismar olayının yaşanmadığını dile getirerek beraatini talep etti.

22 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Avukatların mütalaayla ilgili savunmasını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın 'cinsel istismar' suçundan 16 yıl 6 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.