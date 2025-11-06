Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu haberleri: İş arkadaşının kızına cinsel istismar | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İş arkadaşının kızına cinsel istismar!

        Kastamonu'da, iş arkadaşının 13 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan A.E.H., 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 07:53 Güncelleme: 06.11.2025 - 07:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş arkadaşının kızına cinsel istismar!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kastamonu'da edinilen bilgiye göre, 3 Temmuz tarihinde, 13 yaşındaki P.B., babasının eski iş arkadaşı A.E.H.’in kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan A.E.H. tutuklandı.

        CİNSEL İSTİSMARDAN DAVA AÇILDI

        İHA'daki habere göre A.E.H. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı. Davanın görülen karar duruşmasında sanık, mağdur çocuğun yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

        KIZI GİBİ İLGİLENDİĞİNİ SÖYLEDİ

        Son kez savunma yapan A.E.H., mağdurun babasıyla geçmişte aynı iş yerinde çalıştığını ve P.B.’ye de rahatsızlık geçiren babasını sormak için mesaj attığını ifade etti. Daha sonra P.B.’yle kızı gibi görerek konuştuğunu iddia eden A.E.H., asla bir istismar olayının yaşanmadığını dile getirerek beraatini talep etti.

        22 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Avukatların mütalaayla ilgili savunmasını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın 'cinsel istismar' suçundan 16 yıl 6 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kastamonu
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        152 hakemden ortak açıklama!
        152 hakemden ortak açıklama!
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Habertürk Anasayfa