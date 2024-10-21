Kasımpaşa deplasmanda coşuyor

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Kasımpaşa, deplasmanda Alanya'yı 2-1 yenerek dış sahadaki etkili performansını sürdürdü.

Alanya deplasmanında Ben Ouanes'in 2. dakikada attığı golle öne geçen lacivert-beyazlılar, 34. dakikada ise Brekalo'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.

Kasımpaşa bu sonuçla bu sezonki 2. galibiyetini alırken puanını da 11'e yükseltti ve haftayı 9. sırada tamamladı.

7 maçlık cezası sonra eren teknik direktör Sami Uğurlu da kulübesine geri döndüğü maçta 3 puan sevinci yaşadı. Kasımpaşa, bu sezonki tüm galibiyetlerini deplasmanda alırken 4. hafta da Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etmişti.

Bu sezon dış sahada kaybetmeyen Paşa, Hatayspor ile deplasmanda 1-1, Galatasaray ile ise 3-0 geriye düştüğü maçta 3-3 berabere kalmıştı. Kasımpaşa bu sezon evinde ise 2 yenilgi ve 3 beraberlik aldı.

Lacivert-beyazlılar, bu sezon topladığı 11 puanın 8'ini dış sahada elde etti. Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında evinde Samsunspor'u konuk edecek.